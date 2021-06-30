أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا June 30, 2021 15:58 9:04 دقيقة أثار خروج المنتخب الألماني من ثمن نهائي يورو 2020 بخسارته المؤلمة أمام نظيره الإنكليزي استياءً في الشارع كما تعرّض لوف وأفراد المنتخب لانتقادات حادة من الصحافة. تقارير إخبارية منتخب ألمانيا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت كورنيه تقصي أندريسكو من ويمبلدون 0:48 دقيقة ميلووكي يخسر المباراة الرابعة مع أتلانتا.. ويانيس 4:49 دقيقة أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي 3:20 دقيقة حيدر رئيساً لاتحاد الكرة اللبناني لولاية سادسة 1:31 دقيقة بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" 1:40 دقيقة هافيرتز يعبّر عن خيبة أمله