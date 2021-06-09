آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 21:29 4:45 دقيقة تعرّف على آخر مستجدات استعدادات المنتخب الفرنسي لمنافسات كأس أمم أوروبا 2020 وآخر أخبار إصابة نجم "الديوك" كريم بنزيمة. تقارير إخبارية يورو 2020 المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي 2:11 دقيقة تعيين "هيويت" رئيسة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 0:49 دقيقة الأندية الإنكليزية المنسحبة من "السوبر ليغ" تعتذر! 9:01 دقيقة هالاند: "مونديال قطر سيكون مميّزاً"