آخر استعدادات منتخب إنكلترا قبل نهائي يورو 2020 من قبل beIN SPORTS July 11, 2021 15:07 5:17 دقيقة أمسية نهائي يورو 2020 ستكون حديث الشارع في إنكلترا، فما هي آخر الأخبار وفقاً لمراسلنا من أرض ملعب ويمبلي. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب إنكلترا يورو 2020 -آخر الفيديوهات 5:17 دقيقة آخر استعدادات منتخب إنكلترا قبل نهائي يورو 2020 4:29 دقيقة آخر استعدادات إيطاليا قبل نهائي يورو 2020 0:30 دقيقة تعادل المكسيك في افتتاح كأس الكونكاكاف الذهبية 2:39 دقيقة إيطاليا وإنكلترا: التغطية الخاصة 11:46 دقيقة شاهد احتفال ميسي ولاعبي الأرجنتين باللقب الغالي 0:32 دقيقة ماركينيوس يشرح أسباب الخسارة 2:32 دقيقة دي ماريا: قاتلنا من أجل هذا الحلم 3:02 دقيقة ميسي أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا 2021 1:18 دقيقة فرحة هستيرية بعد تتويج الرجاء بلقب الكونفدرالية 4:25 دقيقة الرجاء بطلاً لكأس الكونفدرالية بعد مباراة عصيبة