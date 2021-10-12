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بطولة أمم أوروبا

يويفا يفتح باب الترشيحات لاستضافة كأس أوروبا 2028

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء باب الترشيحات لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028، على أن يتخذ الاتحاد القاري للعبة القرار النهائي بشأن تحديد هوية الدولة أو الدول المضيفة في أيلول/سبتمبر 2023.

Reuters

وأفاد يويفا في بيان أن الاتحادات الراغبة بالاستضافة لديها "حتى آذار/مارس 2022 للإعلان عن اهتمامها"، في حين مُنحت ألمانيا شرف تنظيم نهائيات كأس أوروبا 2024.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي فاز بها المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على حساب نظيره الإنكليزي على ملعبه "ويمبلي" الشهير في لندن، توزعت على 11 مدينة في 11 دولة في القارة العجوز.

واعتمد يويفا الذي لم يشر إلى الإصلاحات التي ستطرأ على الروزنامة الدولية بعد عام 2024، على قرار تنظيم البطولة القارية في عام 2028، مخالفاً مخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الراغب بتنظيم كأس العالم كل سنتين بدلاً من أربع.

وسمح يويفا مرة جديدة بالترشيحات المشتركة، بشرط أن تكون الدول المعنية "متقاربة جغرافياً"، محذراً في الوقت نفسه من عدم قدرته على "ضمان" التأهيل التلقائي للمنتخبات من البلدان المضيفة إذا كان هناك أكثر من دولتين مضيفتين.

كما فرض يويفا لاستضافة "يورو 2028" أن تكون الدول المرشحة قادرة على تأمين 10 ملاعب لكرة القدم، منها واحد على الأقل يتسع لـ60 ألف مقعد، وثانٍ بسعة 50 ألفاً، و7 ملاعب أخرى تتراوح سعتها بين 40 إلى 30 ألفاً.

وستقام "يورو 2028" وفق نظام النسخة الأخيرة بمشاركة 24 منتخباً في النهائيات مع 51 مباراة.

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