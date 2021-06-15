يورو 2020: لندن ترفع سعة الجماهير إلى 40 ألف متفرج

وقال وزير الثقافة أوليفر داودن "نريد جمع أدلة إضافية حول كيفية استئناف الأحداث الكبرى بأمان".

ويمثل هذا القرار بالنسبة لليورو انتقالًا إلى ما يقرب من 50% من سعة ملعب ويمبلي، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تأجيل الرفع الكامل للقيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" لمدة أربعة أسابيع، بسبب زيادة الإصابات المرتبطة بالمتحور دلتا لفيروس كورونا.

وستقام المباراتان الأخيرتان لإنكلترا في دور المجموعات ضد اسكتلندا وجمهورية التشيك بحضور 22500 متفرج. وسيتم الانتقال إلى نسبة 50% من الحضور الجماهيري اعتبارا من مباراتي الدور ثمن النهائي المقررتين على ملعب ويمبلي.

بالنسبة لنهائيات كأس أوروبا، يجب على أصحاب تذاكر المباريات في ويمبلي تقديم دليل على التطعيم الكامل أو نتيجة سلبية لفحص حديث لـ"كوفيد-19".

كما سيتم السماح لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، التي ألغيت العام الماضي بسبب فيروس كورونا، بملء 50% من سعة ملاعبها.

وستشهد المباراتان النهائيتان للسيدات في العاشر من تموز/يوليو والرجال في اليوم التالي حضور 15 ألف متفرج في الملعب الرئيسي.

