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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

يورو 2020: كيليني يأمل العودة في ثمن النهائي

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يحوم الشك حول مشاركة المدافع جورجيو كيليني في المباراة الأخيرة لإيطاليا ضمن دور المجموعات لحساب نهائيات "يورو 2020" ضد ويلز الأحد بسبب إصابة عضلية، ولكن قد يكون جاهزًا للعودة في الدور ثمن النهائي، وفق ما ذكرت مصادر في معسكر الأتزوري الخميس.

Reuters

وخرج المدافع مصابًا في الشوط الأول خلال الفوز بثلاثية نظيفة على سويسرا في روما الأربعاء، ما وضع إيطاليا في الدور ثمن النهائي.

وقالت المصادر إن كيليني عانى من شد عضلي في ساقه اليسرى لكن الاختبارات التي خضع لها الخميس لم تكشف عن إصابة خطيرة.

وأكدت المصادر أنه في حال لم يقوَ مدافع يوفنتوس الذي خاض 109 مباراة دولية على اللعب ضد ويلز "يبقى الهدف بالنسبة له التعافي من أجل المباريات التالية".

ويتصدّر رجال المدرب روبرتو مانشيني المجموعة الأولى بعد فوزين على تركيا وسويسرا.

وستضمن إيطاليا الصدارة في حال تفادت الخسارة أمام ويلز على الملعب الأولمبي في روما الأحد.

يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني
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