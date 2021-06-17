يورو 2020: كيليني يأمل العودة في ثمن النهائي

وخرج المدافع مصابًا في الشوط الأول خلال الفوز بثلاثية نظيفة على سويسرا في روما الأربعاء، ما وضع إيطاليا في الدور ثمن النهائي.

وقالت المصادر إن كيليني عانى من شد عضلي في ساقه اليسرى لكن الاختبارات التي خضع لها الخميس لم تكشف عن إصابة خطيرة.

وأكدت المصادر أنه في حال لم يقوَ مدافع يوفنتوس الذي خاض 109 مباراة دولية على اللعب ضد ويلز "يبقى الهدف بالنسبة له التعافي من أجل المباريات التالية".

ويتصدّر رجال المدرب روبرتو مانشيني المجموعة الأولى بعد فوزين على تركيا وسويسرا.

وستضمن إيطاليا الصدارة في حال تفادت الخسارة أمام ويلز على الملعب الأولمبي في روما الأحد.