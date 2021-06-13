يورو 2020: كانسيلو يغيب عن البرتغال طيلة البطولة

ويُعتبر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الإنكليزي الخيار الأول في هذا المركز في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، حيث ستكون المنافسة الآن بين نيلسون سيميدو (ولفرهمبتون الانكليزي) ودالوت (ميلان الإيطالي).

وتشكل هذه الاصابة نكسة كبيرة للمنخب البرتغالي الذي وقع في مجموعة الموت إلى جانب فرنسا وألمانيا والمجر التي يلتقيها الثلاثاء في بودابست في اولى مبارياته القارية.

ويبدو أن الجائحة لا تزال تشكل خطراً على المنتخبات المشاركة في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما فرضت تأجيلاً للمسابقة لمدة عام.

وكان المنتخب الإسباني أعلن الأسبوع الماضي إصابة لاعبيه سيرجيو بوسكيتس ودييغو يورنتي بالفيروس، غير أن الأخير عاد وأظهر نتيجة سلبية للاختبار.



