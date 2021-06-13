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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

يورو 2020: كانسيلو يغيب عن البرتغال طيلة البطولة

أصيب مدافع المنتخب البرتغالي جواو كانسيلو بفيروس كوفيد-19 ما سيحرمه من المشاركة مع بلاده في كأس أوروبا 2020، وسيحل بدلاً منه ديوغو دالوت في تشكيلة حامل اللقب، بحسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الأحد.

AFP

ويُعتبر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الإنكليزي الخيار الأول في هذا المركز في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، حيث ستكون المنافسة الآن بين نيلسون سيميدو (ولفرهمبتون الانكليزي) ودالوت (ميلان الإيطالي).

وتشكل هذه الاصابة نكسة كبيرة للمنخب البرتغالي الذي وقع في مجموعة الموت إلى جانب فرنسا وألمانيا والمجر التي يلتقيها الثلاثاء في بودابست في اولى مبارياته القارية.

ويبدو أن الجائحة لا تزال تشكل خطراً على المنتخبات المشاركة في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما فرضت تأجيلاً للمسابقة لمدة عام.

وكان المنتخب الإسباني أعلن الأسبوع الماضي إصابة لاعبيه سيرجيو بوسكيتس ودييغو يورنتي بالفيروس، غير أن الأخير عاد وأظهر نتيجة سلبية للاختبار.
                  
                  

يورو 2020 المنتخب البرتغالي جواو كانسيلو
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