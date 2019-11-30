يورو 2020: طرح مليون تذكرة للبيع في كانون الأول/ديسمبر

وأشار فيليب مارغراف مدير التسويق في يويفا خلال مؤتمر صحافي في بوخارست قبل ساعات من حفل سحب قرعة البطولة، إلى أن الدفعة الأولى من التذاكر التي طرحت في الصيف الماضي لقيت إقبالاً "عالياً وصل إلى أكثر من 19 مليون" طلب، في حين أن ما طرح للبيع كان فقط 1,5 مليون بطاقة من أصل ثلاثة ملايين بطاقة مقرر بيعها.

وتابع مارغراف: "يظهر ذلك مدى تقدير المشجعين لنظام البطولة الجديد، سنطرح الأربعاء مليون بطاقة إضافية للمنتخبات العشرين التي تأهلت"، مشيراً إلى أن فترة الشراء ستستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وبين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، تستضيف 12 مدينة أوروبية في 12 بلداً مختلفاً نسخة كأس أوروبا 2020 احتفالاً بالذكرى الستين للبطولة.

ويسجل السعر الأدنى للتذاكر للمباريات التي ستقام في مدينة باكو عاصمة أذربيجان (30 يورو) وبوخارست (رومانيا) وبودابست (المجر)، في مقابل 50 يورو لتذاكر المباريات التي تقام في بقية المدن.

إلى ذلك، طمأن المسؤول في الاتحاد القاري مارتن كيلير إزاء مخاوف المشجعين لجهة صعوبات السفر والتأشيرات لدول مثل روسيا وأذربيجان، مؤكداً أنه "في روسيا، سنعتمد النظام ذاته الذي اعتمد في كأس العالم (2018")، وهو إصدار تأشيرة للمشجعين الذين يحملون تذاكر للمباراة.

وأوضح أن المفاوضات لا تزال جارية مع سلطات أذربيجان.

وأبدى المسؤولون في الاتحاد الاوروبي عدم قلقهم حيال احتمال حصول حوادث ذات طابع عنصري في رومانيا خلال البطولة.

وقال نائب الأمين للويفا جيورجيو ماركيتي "من خلال خبرتنا، لا تزال بطولة أوروبا حدثاً يحتفى به، لذا نحن واثقون أن هذا الأمر سيطغى على الأمور الغبية التي لا نرغب في أن نراها".

