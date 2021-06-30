مولر "متألم للغاية" من إضاعته فرصة لا تهدر

واعترف مولر بأن إضاعته للفرصة عندما انفرد بحارس مرمى إنكلترا جوردن بيكفورد وسدد خارج الخشبات الثلاث بأنها "مؤلمة للغاية".

وتابع "أن تحصل على فرصة مماثلة للتسجيل ثم تهدرها، فأنك تشعر بألم شديد. تلك اللحظة تبقى عالقة في ذهنك حتى النهاية، هذا الامر يجعلك لا تنام في المساء".

وأوضح بحسرة "انها تلك اللحظة التي تدربت طويلا وعملت جاهدا وحلمت بها لكي تجعل أمة بأكملها تشعر بالنشوة".

وأوضح "الأمر مؤلم أيضا لأن جميع أنصار المنتخب الالماني وقفوا إلى جانبنا وساندونا خلال بطولة أمم أوروبا. أريد أن اشكرهم على دعمهم".

ولو قُدر لمولر أن يسجّل من تلك الفرصة لرفع رصيده الدولي الى 40 هدفا في 107 مباريات دولية، لكنه أخفق بالتالي في التسجيل في 3 نسخ من البطولة القارية أعوام 2012 و2016 والحالية.

وكان مولر عاد الى صفوف المنتخب الألماني بعد استبعاده بعد نهائيات مونديال 2018 في روسيا من قبل مدرب المنتخب يواكيم لوف، لكن في ظل الانتقادات وتراجع نتائج ألمانيا أخيرا، رضخ لوف واستدعاه مجددا بعد غياب سنتين على أمل احراز اللقب الرابع لبلاده من دون ان تتكلل عودته بالنجاح.