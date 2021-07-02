موقعة إيطاليا وبلجيكا بالأرقام

أرقام من وحي مباراة إيطاليا وبلجيكا

● وصلت إيطاليا لنصف نهائي بطولة كبرى للمرة الـ12 في تاريخها، المنتخب الأوروبي الوحيد الذي وصل أكثر لهذا الدور هو ألمانيا (20 مرة). تأهلت إيطاليا للنهائي في آخر 4 مباريات بنصف النهائي.

● رفعت إيطاليا من سلسلة عدم خسارتها لتصل لـ32 مباراة متتالية (انتصرت في 27 مرّة وتعادلت في 5 مناسبات)، وفازت في آخر 13 مباراة على التوالي.

● واجهت بلجيكا نظيرتها إيطاليا أكثر من أي منتخب آخر في البطولات الكبرى دون أن تحقق الفوز (5)، بينما واجهت إيطاليا ألمانيا (9) أكثر من مواجهتها لبلجيكا دون أن تخسر في هذه البطولات.

● أصبح مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني ثاني مدرب في بطولة أوروبا يفوز في أول 5 مباريات له في البطولة بعد ميشيل هيدالغو مع فرنسا في 1984.

● متضمنةً مباريات التصفيات، فازت إيطاليا في آخر 15 مباراة في بطولة أوروبا (رقم قياسي)، فازت بلجيكا في 14 مباراة متتالية قبل أن تخسر في هذه المباراة.

● لم يسجل أي لاعب بلجيكي في بطولة أوروبا (6) أو كأس العالم (5 بالتساوي مع مارك فيلموتس). سجل لوكاكو 24 هدفاً في آخر 23 مباراة مع المنتخب، بما في ذلك 22 هدفاً في آخر 19 مباراة.

● جميع أهداف نيكولو باريلا الـ6 مع المنتخب سجلها في الأشواط الأولى، و4 منها كانت الأهداف الافتتاحية. منذ أول مشاركة له في أكتوبر 2018 سجل 7 أهداف في 116 مباراة مع الأندية، وسجل 6 أهداف خلال 27 مباراة مع المنتخب.

● أصبح جيرمي دوكو أصغر لاعب بلجيكي يلعب في الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى (19 عاماً و36 يوماً)، وهو أول لاعب شاب يتحصّل على ركلة جزاء في بطولة أوروبا منذ واين روني مع إنكلترا ضد فرنسا 2004.

● معدل أعمار قلوب الدفاع الأساسيين في هذه المباراة وصل لـ34 عاماً و234 يوماً، جيورجو كيليني (36) وليوناردو بونوتشي (34) لإيطاليا، توماس فيرمالين (35)، يان فيرتونخين (34) وتوبي ألديرفيلد (32) لبلجيكا.

