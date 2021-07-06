موقعة إيطاليا وإسبانيا بالأرقام

أرقام من وحي مباراة إيطاليا وإسبانيا

● وصلت إيطاليا للنهائي الـ10 في البطولات الكبرى، النهائي الرابع في بطولة أوروبا و6 نهائيات في كأس العالم. فقط ألمانيا خاضت نهائيات (14) أكثر من إيطاليا بين كافة المنتخبات الأوروبية.

● فشلت إسبانيا في تخطي الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن كانت قد وصلت النهائي في 5 مرات من 5 مباريات ضمن نصف النهائي سابقاً.

● إيطاليا ثاني منتخب أوروبي يفوز في أول 6 مباريات في نسخة واحدة من البطولات الكبرى، بعد هولندا في كأس العالم 2010. وعادلت إيطاليا أفضل محصلة من الانتصارات لها في نسخة واحدة من البطولات الكبرى والتي حققتها في كأس العالم 1990.

● هذه المرة الـ10 التي يخوض فيها منتخبا إسبانيا وإيطاليا ركلات الترجيح في البطولات الكبرى، أكثر من أي منتخبين آخرين، لكن هذه المباراة الثانية بينهما التي تحسم بركلات الترجيح في البطولات الكبرى بعد يورو 2008.

● أصبحت هذه المواجهة الأكثر تكراراً بين منتخبين أوروبيين في تاريخ البطولات الكبرى (10).

● هذه تاسع مباراة لإيطاليا تتجه للأوقات الإضافية في بطولة أوروبا (أكثر من أي منتخب آخر)، فيما أصبح المنتخب الإسباني ثاني منتخب في تاريخ بطولة أوروبا يخوض 3 مباريات بالأشواط الإضافية في نسخة واحدة من البطولة بعد البرتغال 2016.

● سجلت إيطاليا 12 هدفاً في يورو 2020، وهي أعلى حصيلة تهديفية لها في بطولة كبرى بعد كأس العالم 2006 و1982 و1934.

● أصبح المنتخب الإيطالي ثاني منتخب يسجل له 5 لاعبين هدفين في نسخة واحدة من بطولة أوروبا بعد فرنسا في يورو 2000.

● سجل ألفارو موراتا أهدافاً لمنتخب إسبانيا أكثر من أي لاعب آخر في بطولة أوروبا (6) متفوقاً على فيرناندو توريس (5). وأصبح موراتا أول لاعب إسباني يسجل مع نادي ومنتخب على ملعب ويمبلي.

● سجل فيديريكو كييزا هدفين في آخر 3 مباريات مع المنتخب، أكثر مما سجل في أول 28 مباراة له مع الآتزوري مجتمعة (1).

● شارك ليوناردو بونوتشي في مباراته الـ17 مع المنتخب في بطولة أوروبا، ليعادل رقم جيانلويجي بوفون كأكثر لاعب إيطالي مشاركةً في البطولة، فيما أصبح خوردي ألبا أكثر لاعب إسباني يشارك في بطولات اليورو معادلاً سيسك فابريغاس وأندريس إنييستا (16).

● أصبح بيدري أول لاعب أوروبي في تاريخ البطولات الكبرى يشارك أساسياً في 6 مباريات وهو بعمر الـ18 عاماً أو أقل.