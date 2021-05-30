مانشيني يعلن عن قائمة "شبه نهائية" لمنتخب إيطاليا

وأمام مانشيني حتى منتصف ليل الثلاثاء كي يستغني عن لاعبَين واختيار قائمته النهائية من 26 لاعباً، قبل انطلاق البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا في 11 حزيران/يونيو المقبل.

ورغم أنهما يعانيان من الإصابة، إلا أن مانشيني استدعى ماركو فيراتي زميل كين في سان جيرمان وستيفانو سنسي من إنتر.

ومقارنة بالقائمة الأولية التي ضمت 33 لاعباً في 17 ايار/مايو لخوض مباريات ودية، استبعد أيضًا الاحد حارس كالياري أليسيو كرانيو ومدافع لاتسيو مانويل لاتساري.

وضمت القائمة مدافعَي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي، إضافة الى لاعب الوسط جورجينيو وايمرسون المتوَجَين السبت بلقب دوري أبطال اوروبا مع تشلسي الانكليزي.

وعاد منتخب الأزوري بقوة إلى الساحة الكروية بعد فشله في التأهل الى كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لم يخسر بإشراف مانشيني في مبارياته الـ26 الاخيرة.

تفوقت ايطاليا بطلة العالم أربع مرات، آخرها 2006، بسباعية نظيفة في ودية على سان مارينو المتواضع وتستعد لمواجهة تشيكيا في الرابع من حزيران/يونيو.

وتقص إيطاليا شريط المسابقة القارية ضد تركيا على الملعب الأولمبي في روما في 11 حزيران/يونيو، قبل ان تواجه سويسرا في 16 منه وويلز بعدها بأربعة إيام في العاصمة الإيطالية ايضًا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وهنا القائمة من 28 لاعباً:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

خط الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون (تشلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي الانكليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ستيفانو سنسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي وماتيو بوليتانو (نابولي).

