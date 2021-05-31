سويسرا تعلن تشكيلتها الرسمية لخوض "يورو 2020"

واضطر بتكوفيتش إلى استبعاد ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأولية التي ضمت 29 لاعباً في معسكر باد راغاز الإعدادي والذين تجمعوا منذ الأربعاء الماضي في شرق البلاد وحققوا الفوز خلاله على الولايات المتحدة 2-1 الأحد في مباراة دولية ودية.

وذهب ضحية الاختيار النهائي الثلاثي حارس مرمى شتوتغارت الألماني غريغور كوبل ولاعب خط وسط نيس الفرنسي دان ندوي ومهاجم برايتون الإنكليزي آندي زيكيري (21 عامًا) الذي تتم متابعة مسيرته الدولية عن كثب في سويسرا بعد تردده في اللعب لكوسوفو.

وضمت التشكيلة عددا كبيرا من اللاعبين الممارسين في الدوري الألماني حيث اختار بتكوفيتش 11 لاعبًا من 26، لكن بقيادة نجمي الدوري الإنكليزي لاعب خط أرسنال غرانيت تشاكا وجناح ليفربول جيردان شاكيري.

المشاركة الخامسة

وتشارك سويسرا التي بلغت ثمن نهائي مونديال روسيا عام 2018، في النهائيات القارية للمرة الخامسة في تاريخها وهي تحلم بالوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.

ويبدأ المنتخب السويسري النهائيات في 12 حزيران/يونيو في باكو ضد ويلز، قبل أن يواجه إيطاليا في 16 منه وتركيا في 20 من الشهر ذاته على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

وهنا اللاعبون:

لحراسة المرمى: إيفون مفوغو (أيندهوفن الهولندي)، يوناس أوملين (مونبلييه الفرنسي)، يان سومر (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني).

للدفاع: مانويل أكانجي (بوروسيا دورتموند الألماني)، لوريس بينيتو (بوردو الفرنسي)، إيراي كوميرت (بازل)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، جوردان لوتومبا (نيس الفرنسي)، كيفن مبابو (فولفسبورغ الألماني)، بشير أومراجيك (زيورخ)، ريكاردو رودريغيز (تورينو الإيطالي)، فابيان شار (نيوكاسل الإنكليزي)، سيلفان ويدمر (بازل).

للوسط: كريستيان فاسناخت (يونج بويز بيرن)، إديميلسون فرنانديس (ماينتس الألماني)، ريمو فريولر (أتالانتا الإيطالي)، ماريو غافرانوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي)، أدمير محمدي (فولفسبورغ)، غرانيت تشاكا (أرسنال الإنكليزي)، دنيس زكريا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، جبريل سو (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، روبن فارغاس (أوغسبورغ الألماني).

للهجوم: بريل إمبولو (بوروسيا مونشنغلادباخ)، جيردان شاكيري (ليفربول الإنكليزي)، هاريس سيفيروفيتش (بنفيكا البرتغالي) وستيفن تسوبر (اينتراخت فرانكفورت).