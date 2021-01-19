ألمح رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني وأحد الأشخاص النافذين في كرة القدم الأوروبية كارل هاينتس رومينيغه بأن رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ألكسندر تشيفيرين يفكر بإقامة كأس أوروبا 2020 في دولة واحدة وليس 12 كما هو مقرر حتى الآن.

وقال رومينيغه في حديث لصحيفة "مونشين مركور" التي تصدر في ميونيخ "أعرف بأن رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفيرين الذي يعتبر حذراً جداً مع كورونا، يتساءل عما إذا كان أكثر حكمة في زمن الجائحة، إقامة البطولة في دولة واحدة. في ظل البروتوكولات الصحية المطلوبة، فهذا أمر محسوم".

ولم يبادر الاتحاد القاري إلى نفي هذه المعلومات بقوله الثلاثاء في رد على سؤال لوكالة فرانس برس "ليس لدينا معلومات لإعطائكم إياها في الوقت الحالي".

ويستمر الاتحاد القاري في العمل على إقامة البطولة في 12 دولة كما هو مقرر أصلاً. وقال متحدث رسمي باسمه "يستطيع يويفا التأكيد بأن ثمة اتفاقاً مع المدن الـ12 ونعمل في الوقت الحالي على أربعة سيناريوهات: ملعب ممتلئ، سعة ما بين 50 إلى 100 في المئة مع إجراءات صحية مختلفة، 20 إلى 30 في المئة من سعة الملعب مع إجراءات في هذا الخصوص أو خوض المباريات وراء أبواب موصدة".

وختم قائلا "ثمة قرارات تتعلق بكل مدينة" سيصدرها الاتحاد القاري في الخامس من آذار/مارس.