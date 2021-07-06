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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

دعوة إريكسن لحضور نهائي بطولة أمم أوروبا

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كريستيان إريكسن يتلقى دعوة لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا المقررة الأحد على ملعب ويمبلي.

AFP

تلقى صانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن، الذي يتعافى من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة فريقه الأولى في بطولة أمم أوروبا 2020، دعوة لحضور المباراة النهائية للبطولة القارية المقررة الأحد على ملعب ويمبلي في لندن والتي قد يكون منتخب بلاده طرفاً فيها في حال نجح بتخطي إنكلترا في نصف النهائي الأربعاء.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوكالة فرانس برس "لقد تمت دعوة إريكسن وزوجته من قبل الرئيس (السلوفيني ألكسندر تشيفيرين). لا ندري ما إذا كانا يستطيعان القدوم أو يفضلان الراحة".

وكان إريسكن وقع أرضاً مغمى عليه في مباراة فريقه الافتتاحية ضد فنلندا قبل أن يسارع الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي إلى تقديم الإسعافات الأولية وإبقائه على قيد الحياة قبل نقله إلى مستشفى في كوبنهاغن حيث خضع لسلسلة فحوصات تبين على أثرها إصابته بأزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته لولا سرعة تدخل الأطباء.                                                     

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