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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

جدول مباريات يورو 2020 - المجموعات والتوقيت والقنوات الناقلة والملخصات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد وتوقيت وجدول مباريات يورو 2020، وذلك اثر عملية القرعة التي تم سحبها مسبقاً.

Reuters

جدول مباريات يورو 2020 أو ما يسمى (بطولة أمم أوروبا 2020) يمكنكم معرفته والاطلاع على توقيت ومواعيد جميع المباريات والقنوات الناقلة في الجدول الموجود أدناه، والذي تم الاعلان عنه اثر سحب القرعة.

جدول مباريات بطولة أوروبا (يورو 2020)

ابقوا على اطلاع دائم بآخر مستجدات نهائيات يورو 2020 ، من خلال مشاهدة جدول المباريات و القنوات الناقلة ومتابعة الملخصات الفورية الخاصة بالبطولة المنتظرة (بطولة أمم أوروبا).

 

ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات يورو 2020 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.

 

توقيت المباريات

GMT
MECCA
 

الجمعة 11 يونيو 2021
المجموعة 1
19:0022:00
 

السبت 12 يونيو 2021
المجموعة 1
13:0016:00
المجموعة 2
16:0019:00
المجموعة 2
19:0022:00
 

الأحد 13 يونيو 2021
المجموعة 4
13:0016:00
المجموعة 3
16:0019:00
المجموعة 3
19:0022:00
 

الإثنين 14 يونيو 2021
المجموعة 4
13:0016:00
المجموعة 5
16:0019:00
المجموعة 5
19:0022:00
 

الثلاثاء 15 يونيو 2021
المجموعة 6
16:0019:00
المجموعة 6
19:0022:00
 

الأربعاء 16 يونيو 2021
المجموعة 2
13:0016:00
المجموعة 1
16:0019:00
المجموعة 1
19:0022:00
 

الخميس 17 يونيو 2021
المجموعة 3
13:0016:00
المجموعة 2
16:0019:00
المجموعة 3
19:0022:00
 

الجمعة 18 يونيو 2021
المجموعة 5
13:0016:00
المجموعة 4
16:0019:00
المجموعة 4
19:0022:00
 

السبت 19 يونيو 2021
المجموعة 6
13:0016:00
المجموعة 6
16:0019:00
المجموعة 5
19:0022:00
 

الأحد 20 يونيو 2021
المجموعة 1
16:0019:00
المجموعة 1
16:0019:00
 

الإثنين 21 يونيو 2021
المجموعة 3
16:0019:00
المجموعة 3
16:0019:00
المجموعة 2
19:0022:00
المجموعة 2
19:0022:00
 

الثلاثاء 22 يونيو 2021
المجموعة 4
19:0022:00
المجموعة 4
19:0022:00
 

الأربعاء 23 يونيو 2021
المجموعة 5
16:0019:00
المجموعة 5
16:0019:00
المجموعة 6
19:0022:00
المجموعة 6
19:0022:00
دور الـ16
 
 

السبت 26 يونيو 2021
المباراة 38
 
ثاني المجموعة الأولى
16:0019:00
ثاني المجموعة الثانية
 
المباراة 37
 
متصدر المجموعة الأولى
19:0022:00
ثاني المجموعة الثالثة
 
 

الأحد 27 يونيو 2021
المباراة 40
 
متصدر المجموعة الثالثة
16:0019:00
ثالث المجموعة 4 أو 5 أو 6
 
المباراة 39
 
متصدر المجموعة الثانية
19:0022:00
ثالث المجموعة 1 أو 4 أو 5 أو 6
 
 

الإثنين 28 يونيو 2021
المباراة 42
 
ثاني المجموعة الرابعة
16:0019:00
ثاني المجموعة الخامسة
 
المباراة 41
 
متصدر المجموعة السادسة
19:0022:00
ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 3
 
 

الثلاثاء 29 يونيو 2021
المباراة 44
 
متصدر المجموعة الرابعة
16:0019:00
ثاني المجموعة السادسة
 
المباراة 43
 
متصدر المجموعة الخامسة
19:0022:00
ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 3 أو 4
 
ربع النهائي
 
 

الجمعة 2 يوليو 2021
المباراة 45
 
الفائز في المباراة 41
16:0019:00
الفائز في المباراة 42
 
المباراة 46
 
الفائز في المباراة 39
19:0022:00
الفائز في المباراة 37
 
 

السبت 3 يوليو 2021
المباراة 47
 
الفائز في المباراة 40
16:0019:00
الفائز في المباراة 38
 
المباراة 48
 
الفائز في المباراة 43
19:0022:00
الفائز في المباراة 44
 
نصف النهائي
 
 

الثلاثاء 6 يوليو 2021
المباراة 49
 
الفائز في المباراة 46
19:0022:00
الفائز في المباراة 45
 
  
 

الأربعاء 7 يوليو 2021
المباراة 50
 
الفائز في المباراة 48
19:0022:00
الفائز في المباراة 47
 
  
النهائي
 
 

الأحد 11 يوليو 2021
المباراة النهائية
 
الفائز في المباراة 49
19:0022:00
الفائز في المباراة 50
 
  

جدول مباريات بطولة أوروبا 2020 وطريقة المشاهدة على الانترنت

ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات يورو 2020 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه. وللمزيد اضغط هنا

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