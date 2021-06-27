بايل لا يفكر في الاعتزال

وكان قائد ويلز الذي خرج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا بخسارة قاسية أمام الدنمارك صفر-4 السبت، انسحب من مقابلة صحافية بعد المباراة لدى سؤاله عما إذا كان اللقاء الأخير له مدافعا عن ألوان بلاده.

وأثار هذا التصرف الفضول لا سيما أن بايل كان قد صرح في نهاية الموسم الفائت أنه يدرك ما يخبئ له المستقبل لكنه أشار الى أنه "سيخلق فوضى" في حال كشف عن ذلك قبل انطلاق البطولة القارية.

بيد أن بايل قال لشبكة "اس 4 سي" الويلزية بعد وقت قصير من انسحابه من المقابلة "أريد مواصلة اللعب. الناس يطرحون أسئلة تافهة دائما لكني أعشق اللعب لويلز".

وأضاف "سأستمر في اللعب لويلز الى أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم".

وتابع "لقد بدأنا من فترة التصفيات المؤهلة الى المونديال ويتعين علينا أن نلعب بثقة عالية كما نفعل الآن واعتقد أننا قادرون على التأهل الى المونديال المقبل".

وتضم مجموعة ويلز منتخبات بلجيكا وتشيكيا وبيلاروسيا واستونيا، وتبدو المنافسة على البطاقة الثانية محصورة بين تشيكيا وويلز كون بلجيكا مرشحة فوق العادة لحسم الصدارة.