English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

اليونان تطلب من مقدونيا الشمالية تعديل شعار قمصان فريقها

من قبل

طلبت اليونان رسمياً من مقدونيا الشمالية تعديل شعار قمصان فريقها في يورو 2020 زاعمة أن النسخة الحالية تتعارض مع معاهدة تاريخية بين الدولتين الجارتين في البلقان.

AFP

واندلع الخلاف حول الأحرف الأولى من اسم FFM (الاتحاد المقدوني لكرة القدم)، والتي تقول اليونان إنه اسم الدولة البلقانية سابقا قبل أن تحل معاهدة 2018 خلافا دبلوماسيا طويل الأمد بين جيران البلقان. 

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اليونانية الرسمية إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اشتكى خلال عطلة نهاية الأسبوع في رسالة إلى نظيره المقدوني الشمالي بويار عثماني من أن اليونان "لا تقبل" الأحرف الأولى من القميص. 

وطلب دندياس في رسالته تعديل الأحرف الأولى "للحفاظ على دينامية إيجابية" في العلاقات مع أثينا. لكن عثماني قال إن معاهدة 2018 المعروفة باسم اتفاقية "بريسبس" تغطي المؤسسات التي تمولها الدولة والاتحاد المقدوني ليس مؤسسة تابعة للدولة.

وقال عثماني "طالما أن الاتحاد لا يتلقى أموالا من الدولة، فإنه ليس مُلزما بتعديل اسمه".

حتى وقت قريب، كانت البلاد تتنافس في البطولات الكروية الدولية تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في حلّ بديل لتجنب غضب اليونان التي لم تقبل أبدا اسم "مقدونيا" لأن لديها مقاطعة تحمل نفس الاسم. 

وبموجب اتفاقية "بريسبس" التي انتقدت بشدة من قبل أحزاب المعارضة اليمينية في كلا البلدين، أضافت مقدونيا كلمة "الشمال" إلى اسمها الرسمي، منهية خلافا يعود تاريخه إلى عام 1991 وفتحت الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وقد أرجأ حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي عارض الاتفاقية بشدة، طرح عدد من الاتفاقات الثنائية المعلقة للتصويت في برلمان البلاد.
                                                     

يورو 2020 بطولة أمم أوروبا اليونان مقدونيا الشمالية
السابق إنريكي راض عن الأداء رغم غياب
اقرأ
إنريكي راض عن الأداء رغم غياب الأهداف
التالي مانشيني يسعى لتقديم أداء أفضل
اقرأ
مانشيني يسعى لتقديم أداء أفضل أمام سويسرا

آخر الأحداث

>