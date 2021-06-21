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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

المجري فيولا يعتذر من مذيعة الملعب بعد إخافتها

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قدّم الظهير المجري أتيلا فيولا اعتذاره من مذيعة الملعب بعد أن احتفل أمامها بطريقة جنونية في الهدف الذي سجله خلال التعادل 1-1 ضد فرنسا في يورو 2020 السبت في بوادبست.

AFP


ركض فيولا (31 عامًا) مع زملائه للاحتفال مع الجماهير المنتشية  في ملعب "بوشكاش أرينا" إلى جانب المذيعة إديت سالاي، قام بضرب طاولتها وأوقع الاغراض الموجودة عليها على الأرض.

والتقطت عدسات الكاميرا ردة فعل سالاي والطريقة التي فوجئت بها واحتفلت برفع يديها وعلامات الخوف على وجهها، ما أدى إلى انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيولا في فيديو على الموقع الرسمي للاتحاد المجري على إنستغرام "مرحبا إديت! أنا آسف لأني أخفتك هكذا أمس".

وتابع "كانت أفضل لحظة في حياتنا، رأينا ذلك بعد أن أخفناكِ، كنتِ قادرة على الاحتفال بهدفنا أيضًا".

في تعليق على فيسبوك، قالت سالاي إنها كانت تبحث عن سماعة أذنها التي سقطت على الأرض بعد الهدف الذي منح المجر تقدمًا مفاجئًا، مضيفة: "عندما هاجموني الشباب في البداية ظننت أنني سأموت، لكن عندما أدركت من هم، كنت سعيدة أيضًا".

وأكدت أنها "حاولت صرف النظر" عن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أنها لم تكن متنبهة للمباراة.

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