الصحف الإيطالية تتغنى بـ"المنتخب الجميل"

وأضافت: "لا يجب على المنتخب الإيطالي هذا أن يخشى أي منافس. الأزوري يعرف كيف يلعب، يهاجم، يدافع، ويعرف كيف يعاني. لا يملك المدرب مانشيني نجوماً، لكنه يملك كتلة متحدة".

أما "توتو سبورت"، فقالت عن المنتخب: "أنت جميل. هذه هي إيطاليا القادرة على التألق في اللعب وعلى التحمل في الاوقات الصعبة".

وكان لسان حال "كورييري ديلو سبورت" مماثلاً بقولها متوجهة الى قرائها: "قولوا لي أيها القراء الأعزاء بأن ما نراه صحيحا. قولي لي بأننا بالفعل بلغنا الدور نصف النهائي الاوروبي ونحن من بين افضل اربعة منتخبات قارية، لأننا قبل ثلاث سنوات كنا ذلك الفريق الكبير المبعد من كل شيء".

وتسعى إيطاليا إلى إحراز لقبها القاري للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1968، علماً بأنها بلغت النهائي مرتين بعد ذلك وخسرت عام 2000 أمام فرنسا 1-2 بالهدف الذهبي، وعام 2012 أمام إسبانيا برباعية نظيفة. كما توجت بطلة للعالم اربع مرات اعوام 1934 و1938 و1982 و2006.



