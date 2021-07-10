الشك يحوم حول مشاركة فودن في نهائي يورو 2020

وقال ساوثغيت لقناة " بي بي سي": "هناك شك"، مضيفاً "يجب ان نتحقق مرة أخرى لأنه يعاني من إصابة طفيفة في قدمه".

وأضاف ساوثغيت "لكن السؤال هو ما إذا كان سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة، وهو الأمر الذي سيتعين علينا تقييمه لاحقًا".

ودخل لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي غالباً ما كان بديلاً خلال بطولة أوروبا، مكان مايسون ماونت في الدقيقة 96 من مباراة نصف النهائي ضد الدنمارك. لم يتدرب مع منتخب "الأسود الثلاثة" السبت حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها في الوقت الإضافي.

وكان فودن (21 عاماً) أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي.

