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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

الشك يحوم حول مشاركة فودن في نهائي يورو 2020

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كشف مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت السبت أن الشك يحوم حول مشاركة لاعب وسطه فيل فودن في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا ضد إيطاليا الأحد على ملعب ويمبلي، بسبب إصابة في القدم.

Reuters

وقال ساوثغيت لقناة " بي بي سي": "هناك شك"، مضيفاً "يجب ان نتحقق مرة أخرى لأنه يعاني من إصابة طفيفة في قدمه".

وأضاف ساوثغيت "لكن السؤال هو ما إذا كان سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة، وهو الأمر الذي سيتعين علينا تقييمه لاحقًا".

ودخل لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي غالباً ما كان بديلاً خلال بطولة أوروبا، مكان مايسون ماونت في الدقيقة 96 من مباراة نصف النهائي ضد الدنمارك. لم يتدرب مع منتخب "الأسود الثلاثة" السبت حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها في الوقت الإضافي.

وكان فودن (21 عاماً) أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي. 
 

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