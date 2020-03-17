أصداء إيجابية لتأجيل أمم أوروبا 2020

نستعرض هنا أبرز ردود الأفعال في أوروبا بشأن تأجيل اليورو:

رابطة الدوري الإسباني

"تبقى كرة القدم الأوروبية متحدة في هذا الوقت للقيام بكل ما هو ممكن لحماية صحة جميع المشاركين في رياضتنا. بمجرد عودة الحياة الطبيعية وتلاشي هذا التهديد الصحي الخطير، سنبحث لإيجاد أفضل طريقة ممكنة من أجل إكمال موسمنا. يسرنا أن نرى هذا الاتفاق. مع تعاضد مجتمع كرة القدم، سنعود أقوى من أي وقت مضى. نتمنى أن تستأنف بطولة الليغا (الدوري الإسباني) قريباً وأن تكون جميع البطولات في وضع يمكنها من حماية صحة جميع المشاركين والاستمتاع بها مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة كل مسابقة. حتى ذلك الحين، كل التوفيق والزموا منازلكم".

الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

أما بالنسبة للرئيس التنفيذي للاتحاد مارك بولينغهام فقد قال "صحة الناس وسلامتهم يجب أن تكونا الشاغل الأساسي لنا جميعاً، وبالتالي، نحن ندعم تماما قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل كأس أوروبا 2020".

وتابع "سننظر في الآثار المترتبة على جميع المنتخبات الإنكليزية ومنظمتنا (الاتحاد الإنكليزي) خلال الأيام القادمة (...) سنستمر في العمل بالتعاون مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ورابطة دوري كرة القدم الإنكليزية (الدرجات الثلاث الأخرى للبطولة) وشركائنا في كرة القدم على السيناريوهات التي يمكن أن تتبع عن القرار الذي صدر اليوم عن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والحصر على جاهزيتنا لتحويلها (السيناريوهات) الى إجراءات فورية ما ان يكون ذلك مناسبا". وأضاف "حتى ذلك الحين، سنواصل اتباع نصيحة الحكومة والسلطات الصحية".

الاتحاد الإيطالي

"الأولوية هي حماية صحة جميع من يعمل في كرة القدم وتجنب الضغط غير الضروري على الخدمات العامة الوطنية المعنية بتنظيم المباريات. سيساعد الإرجاء على استكمال جميع المسابقات الوطنية المعلقة حالياً".

رئيسة بلدية روما

كتبت فيرجينا راجي، رئيسة بلدية روما التي ستكون احدى المدن الـ12 المضيفة للبطولة "تم إرجاء كأس أوروبا 2020 لمدة عام. كان قراراً صعباً من يويفا، لكن لا مفر منه. نحن نحمي صحة الناس في وقت صعب. نريد أن نعيش كرة القدم الأوروبية بهدوء وبدون مخاطر. نحن متأكدون أنه في عام 2021، سيكون حدثاً لا ينسى لروما وإيطاليا وأوروبا".

أندريا أنييلي

قال رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية "تواجه أوروبا أكبر تحدٍ لهذا الجيل. تحدٍ يؤثر على جميع مستويات المجتمع، بينها كرة القدم. إن التحدي الذي تواجهه رياضتنا هائل، وكقادة نتحمل مسؤولية القيام بكل ما في وسعنا لحماية السلامة على المدى الطويل من خلال كبح تأثير الفيروس. قرار تأجيل كأس أوروبا 2020 يشكل شهادة على الوحدة وجهود التعاون بين الهيئات الرياضية".

مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف

"علينا جميعاً حماية صحة الناس وحياتهم، وهذا ينطبق بشكل بديهي على كرة القدم. ولهذا السبب، إن تأجيل كأس أوروبا مبرر تماما ولا مفر منه.

رئيس الاتحاد الألماني فريتس كيلر

"الزملاء في يويفا ارتقوا اليوم الى مستوى مسؤولياتهم... مع العلم بأن كل ما تقرر اليوم قد يتغير غداً أو بعد غد" بحسب تفاقم الوباء.

مدرب منتخب فرنسا بطل العالم ديدييه ديشان

"إنه قرار حكيم إذا ما نظراً إلى الضرر الهائل الذي تسبب به فيروس (كوفيد-19) على الكوكب بأسره. من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك حس بما هو أهم، أن نتمتع بالمسؤوليات والمواطنة الصالحة. المباراة الوحيدة التي يجب أن نربحها، هي المباراة التي نخوضها حاليا ضد فيروس كورونا".

مدرب منتخب هولندا رونالد كومان

"هذا بالطبع إعلان يحزننا جداً، لكننا نتفهم القرار الذي تم اتخاذه... الأمر الأساسي هو صحة الإنسان واحتواء انتشار فيروس كورونا. بالطبع كنت أفضل أن نلعب كأس أوروبا هذا الصيف، لكن يجب أن يكون المرء واقعياً وأن يتقبل (الإرجاء)".

