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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

أريزابالاغا ينضم إلى معسكر إسبانيا

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انضم كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي لمعسكر منتخب إسبانيا مع الاستعداد لأي حالات إصابة محتملة بعد إيجابية اختبار القائد سيرجيو بوسكيتس  بكوفيد-19 قبل بطولة أوروبا لكرة القدم.

Reuters

وكان لويس إنريكي مدرب إسبانيا استدعى يوم أمس الاثنين خمسة لاعبين، وهم رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) وبابلو فورنالس (وست هام يونايتد) وكارلوس سولير (فالنسيا) وبرايس منديز (سيلتا فيغو) وراوول ألبيول (فياريال)، لتعويض أي نقص محتمل في الفريق. 

وسيتدرب أريزابالاغا واللاعبون الخمسة الجدد في ما تطلق عليه إسبانيا "فقاعة موازية"، بعيدا عن تشكيلة بطولة أوروبا، مع التفكير في استدعاء لاعبين منهم إذا اقتضت الحاجة.  

وأكد الاتحاد الإسباني يوم أمس الاثنين سلبية نتائج كل اللاعبين والجهاز التدريبي داخل العزل، لكن سيستمر مرانهم بشكل فردي قبل بدء مشوار بطولة أوروبا في المجموعة الخامسة أمام السويد في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.                               

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