أبرز أرقام مواجهة كرواتيا واسكتلندا

ودّعت اسكتلندا من دور المجموعات في جميع مشاركاتها الـ 11 في البطولات الكبرى (كأس العالم ويورو).

تأهلت كرواتيا للأدوار الإقصائية في آخر 3 مشاركات بالبطولات الكبرى (يورو 2016 – كأس العالم 2018، يورو 2020)، بعد تأهلها من دور المجموعات في 3 من أول 8 مشاركات في البطولات الكبرى.

خسرت اسكتلندا في مباراتين متتاليتين في هامبدن بارك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019 (ضد روسيا وبلجيكا).

فازت كرواتيا على اسكتلندا لأول مرة خلال 6 مباريات بينهما.

فازت اسكتلندا في مباراة واحدة فقط في آخر 9 مباريات رسمية بعد فوزها في 6 من 8 مباريات قبل ذلك.

ساهم إيفان بيريشيتش في إحراز 6 أهداف في آخر 6 مباريات في بطولة أوروبا (سجل 4 وصنع 2)، وأصبح أفضل مسجل لكرواتيا في البطولات الكبرى معادلاً رقم دافور سوكر (9 أهداف).

أصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب يسجل لكرواتيا في بطولة أوروبا بعمر 35 عاماً و286 يوماً – يمتلك كذلك رقماً قياسياً باعتباره الأصغر تسجيلاً بعمر 22 عاماً و73 يوماً ضد النمسا في 2008.