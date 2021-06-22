-
ودّعت اسكتلندا من دور المجموعات في جميع مشاركاتها الـ 11 في البطولات الكبرى (كأس العالم ويورو).
-
تأهلت كرواتيا للأدوار الإقصائية في آخر 3 مشاركات بالبطولات الكبرى (يورو 2016 – كأس العالم 2018، يورو 2020)، بعد تأهلها من دور المجموعات في 3 من أول 8 مشاركات في البطولات الكبرى.
-
خسرت اسكتلندا في مباراتين متتاليتين في هامبدن بارك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019 (ضد روسيا وبلجيكا).
-
فازت كرواتيا على اسكتلندا لأول مرة خلال 6 مباريات بينهما.
-
فازت اسكتلندا في مباراة واحدة فقط في آخر 9 مباريات رسمية بعد فوزها في 6 من 8 مباريات قبل ذلك.
-
ساهم إيفان بيريشيتش في إحراز 6 أهداف في آخر 6 مباريات في بطولة أوروبا (سجل 4 وصنع 2)، وأصبح أفضل مسجل لكرواتيا في البطولات الكبرى معادلاً رقم دافور سوكر (9 أهداف).
-
أصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب يسجل لكرواتيا في بطولة أوروبا بعمر 35 عاماً و286 يوماً – يمتلك كذلك رقماً قياسياً باعتباره الأصغر تسجيلاً بعمر 22 عاماً و73 يوماً ضد النمسا في 2008.
-
أصبح كالوم ماكريغور أول لاعب اسكتلندي يسجل في بطولة أوروبا منذ 1996، عندما سجل آلي ماكويست ضد سويسرا، سددت اسكتلندا 46 تسديدة قبل تسجيلها هدفاً في البطولة.
أبرز أرقام مواجهة كرواتيا واسكتلندا
يورو 2020 بطولة أمم أوروبا كرواتيا اسكتلندا