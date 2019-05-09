وحسمت هاليب المجموعة الأولى في صالحها ثم نجحت في كسر إرسال منافستها في الثانية، لكن الأخيرة ردت لها التحية. وكانت الكلمة الأخيرة لهاليب في الشوط الحادي عشر بكسر جديد للإرسال لتحسم المباراة.

وأعربت هاليب عن سعادتها بعد الفوز بقولها "بالنسبة إلي، انه انتصار هائل، خضت مباراة هائلة اليوم. الفوز يعني الي الكثير، كانت الأمور صعبة وكل نقطة هامة". وتابعت "أنا متحفزة جدا بعد بلوغي نصف النهائي مجددا. سأخوض تحديا جديدا غدا وبالتالي لا أتطلع الى أبعد من ذلك".

وتواجه هاليب في الدور التالي السويسرية بليندا بنسيتش التي أطاحت بالمصنفة الأولى اليابانية ناومي أوساكا بفوزها عليها بواقع 3-6 و6-2 و7-5.

وجددت السويسرية فوزها على اليابانية بعدما أقصتها من دور الـ16 لدورة إنديان ويلز الأميركية في آذار/مارس الماضي.

وأهدرت اليابانية فوزا كان في متناولها عندما تقدمت 5-4 في المجموعة الثالثة الحاسمة والإرسال في حوزتها، لكنها خسرت الأشواط الثلاثة اللاحقة و لمباراة.

في المقابل، لم تحقق أوساكا بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2018 وأستراليا المفتوحة لعام 2019، نتائج لافتة في ثلاث مشاركات لها في مدريد، اذ خرجت من التصفيات عام 2016، وانتهى مشوارها العام الماضي في الدور الأول على يد الصينية شواي جانغ.

وباتت بنسيتش أول لاعبة سويسرية تبلغ الدور ربع النهائي في مدريد منذ باتي شنادير قبل 10 أعوام.