وتخطت أوساكا البولندية اليافعة إيفا شفيونتيك 7-6 (7-4) و6-4، بعدما كسرت إرسالها في الشوط الأخير في مباراة دامت ساعة و51 دقيقة.

أما سيرينا (37 عاماً) المصنفة عاشرة عالمياً، فكسرت الروسية ايكاتيرينا ألكسندروفا إرسالها مرتين في أول ثلاثة أشواط قبل أن تعوض وتفوز عليها 7-5 و6-4 في 91 دقيقة.

قالت سيرينا الساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (24) "كنت اتطلع لمواجهتها منذ فترة. كانت بداية سنتها رائعة وتلعب جيداً الآن".

وستكون المباراة الأولى بين اللاعبتين بعد نهائي فلاشينغ ميدوز الصاخب في نيويورك.

وفازت أوساكا على قدوتها 6-2 و6-4 في مباراة خيم عليها إشكال بين وليامس وحكم المباراة أدى إلى توجيه إنذار لها.

وقالت أوساكا "ساتعامل مع الأمر كأنه ربع نهائي عادي، لكني لم أخض ربع النهائي منذ فترة. أنا متحمسة. نشأت وأنا أشاهدها، لذا عندما تسنح لي فرصة مواجهتها أشعر بانها فرصة نادرة".

تابعت "أشعر باني أريد إظهار موهبتي لها +انظري ماذا يمكنني أن افعل+ فهمتم ماذا أقصد؟".

وتسعى سيرينا إلى إحراز لقبها الرابع في الدورة الكندية بعد أعوام 2001 و2011 و2013، وقد رفعت رصيدها من الانتصارات فيها إلى 32 مقابل 4 هزائم.

وكسرت الكسندروفا إرسال الأميركية مرتين وتقدمت 3-صفر، قبل أن ترد الأميركية وتتقدم 4-3. وتكافأ اللعب حتى حسمت سيرينا الشوط الأخير بخطأ مزدوج على إرسال خصمتها لتحسم المجموعة في 46 دقيقة.

قالت وليامس "ضربت (الكسندروفا) بقوة وحققت العديد من الكرات الناجحة. لذا أنا سعيدة لقدرتي على القتال".

وكسرت الكسندروفا مجدداً إرسال وليامس في المجموعة الثانية، لكن الرياضية الأعلى دخلاً في العالم عادلت في الشوط السادس ثم كسرت إرسال الروسية في الثاني عشر لتحسم المباراة في 91 دقيقة.

أضافت وليامس "أشعر بحال جيدة. آمل في أن أبقي على ايقاعي وسيكون جيداً أن العب هذا الاسبوع والاسبوع المقبل".

ورأت وليامس انها تعاني من الانتقال بين الاراضي الترابية والصلبة أكثر من العادة "يتطلب الامر وقتا اضافيا للتأقلم مع الايقاع. في العادة لا أشعر بهذا الفارق الكبير، لكن لا أعلم لماذا أشعر هكذا هذه السنة".



بليشكوفا تطارد الصدارة

وأبقت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة عالميا ضغطها على أوساكا، في المنافسة بينهما على صدارة التصنيف العالمي التي تخلت عنها الأسترالية أشلي بارتي بطلة رولان غاروس بخروجها المبكر.

وبلغت بليشكوفا (27 عاماً) ربع النهائي بفوزها على الأستونية آنيت كونتافيت 6-3 و7-5، وعليها بلوغ نصف النهائي على الأقل لتحافظ على آمال استعادة الصدارة للمرة الأولى منذ 2017.

وفي حال التقت اللاعبتان في النهائي، تؤول الصدارة الى الفائزة بينهما.

وتلتقي بليشكوفا مع الكندية بيانكا أندرييسكو الفائزة على الهولندية كيكي برتنز المصنفة خامسة 6-1 و6-7 (7-9) و6-4.

وتأهلت حاملة اللقب والمتوجة ببطولة ويمبلدون الرومانية سيمونا هاليب بفوز سهل على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 6-2 و6-1. وتلتقي المصنفة رابعة التشيكية ماري بوزكوفا المتأهلة من التصفيات والفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-2.

كما بلغت الأميركية صوفيا كينين (20 عاما) ربع النهائي بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-2 و6-2، لتلتقي الاوكرانية ايلينا سفيتولينا السادسة والفائزة على السويسرية بليندا بنشتيتش الحادية عشرة 6-2 و6-4.



