وكانت بارتي البالغة 22 عاما تركت كرة المضرب قبل خمس سنوات لتمارس رياضة الكريكيت الشعبية في استراليا، لكنها عادت الى ملاعب الكرة الصفراء في شباط/فبراير 2016.

وبعد تتويجها بلقب الزوجي في فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، حققت في ميامي لقب أول دورة بريمير الزامية في مسيرتها لدى السيدات المحترفات.

وسترتقي بارتي (1,66 م) المتوجة بلقب بطولة ويمبلدون للناشئات، الى المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي.

وقالت بارتي التي خسرت نصف نهائي زوحي السيدات مع البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا "كان الاسبوعان رائعين في الفردي والزوجي".

وتابعت بارتي التي ضربت 15 ارسالا ساحقا و41 كرة ناجحة "تعين علي البقاء قوية على الصعيد البدني".

وتتويج بارتي يعني ان هناك 14 متوجة في 14 حدثا مختلفا في بطولات المحترفات للمرة الاولى.

في المقابل، وبرغم النهائي المخيب، سترتقي بليسكوفا (1,86 م) الى المركز الرابع عالميا.

وعانت التشيكية في ارسالها وتحركاتها، وقالت بعد خسارتها "أنا مرهقة جدا، لكن آشلي كانت أفضل اليوم".

وضربت التشيكية البالغة 27 عاما 31 ارسالا ساحقا قبل النهائي، بيد ان نسبة الفوز على ارسالها الاول بلغت 65% مقارنة مع 86% لبارتي.