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دورة مدريد: كفيتوفا إلى الدور الثالث

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تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثانية وحاملة اللقب إلى الدور الثالث من دورة مدريد، رابعة دورات الماسترز للرجال وإحدى دورات الـ"بريميير" الإلزامية للسيدات (1000 نقطة للفئتين)، بفوزها الإثنين على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-3 و7-6 (7-5).

Reuters

وحققت كفيتوفا في نحو ساعتين فوزها الخامس توالياً على الفرنسية ملادينوفيتش المصنفة 63 عالميا والتي خاضت اليوم المباراة الرابعة في أربعة أيام بعد أن خاضت اثنتين في التصفيات لدخول الجدول النهائي.

وتواجه كفيتوفا الساعية إلى لقب رابع في مدريد (بعد 2011 و2015 و2018)، في الدور المقبل الفرنسية الأخرى كارولين غارسيا أو الرومانية سورانا سيرستيا.

وسقطت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى في العالم سابقا أمام الأميركية سلون ستيفنز بثلاث مجموعات 6-4 و2-6 و6-2، لتبلغ الأخيرة الدور الثالث للمرة الثالثة بعد 2014 و2018.

وارتكبت أزارنكا الفائزة مرتين ببطولة استراليا المفتوحة، تسعة أخطاء مزدوجة في المباراة، ومنيت بخسارتها الرابعة تواليا أمام الأميركية.

وقالت بعد اللقاء "لم أحقق شيئاً بإرسالي، وهذا أمر مخيف حقاً. لم تكن لدي خطة للمباراة، وكان علي أن أراقب ما يحصل وأن أقوم بتصحيح الأخطاء. يجب أن أجعل الأمور أكثر بساطة وأن أقدم أداء أفضل".

وتخطت الهولندية كيكي برتنز السابعة عالمياً عقبة اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-4 و6-3، فيما تغلبت اللاتفية الأخرى أناستازيا سيفاستوفا الثالثة عشرة على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-3 و6-4.

بيترا كفيتوفا
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