دورة مدريد: كفيتوفا إلى الدور الثالث

وحققت كفيتوفا في نحو ساعتين فوزها الخامس توالياً على الفرنسية ملادينوفيتش المصنفة 63 عالميا والتي خاضت اليوم المباراة الرابعة في أربعة أيام بعد أن خاضت اثنتين في التصفيات لدخول الجدول النهائي.

وتواجه كفيتوفا الساعية إلى لقب رابع في مدريد (بعد 2011 و2015 و2018)، في الدور المقبل الفرنسية الأخرى كارولين غارسيا أو الرومانية سورانا سيرستيا.

وسقطت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى في العالم سابقا أمام الأميركية سلون ستيفنز بثلاث مجموعات 6-4 و2-6 و6-2، لتبلغ الأخيرة الدور الثالث للمرة الثالثة بعد 2014 و2018.

وارتكبت أزارنكا الفائزة مرتين ببطولة استراليا المفتوحة، تسعة أخطاء مزدوجة في المباراة، ومنيت بخسارتها الرابعة تواليا أمام الأميركية.

وقالت بعد اللقاء "لم أحقق شيئاً بإرسالي، وهذا أمر مخيف حقاً. لم تكن لدي خطة للمباراة، وكان علي أن أراقب ما يحصل وأن أقوم بتصحيح الأخطاء. يجب أن أجعل الأمور أكثر بساطة وأن أقدم أداء أفضل".

وتخطت الهولندية كيكي برتنز السابعة عالمياً عقبة اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-4 و6-3، فيما تغلبت اللاتفية الأخرى أناستازيا سيفاستوفا الثالثة عشرة على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-3 و6-4.