دورة شتوتغارت: بداية جيدة لأوساكا على الملاعب الترابية

وفازت أوساكا على التايوانية هسيه سو-وي 6-4 و6-3 لتبلغ الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية.

وثأرت أوساكا، الفائزة بلقبين كبيرين في فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وبطولة أستراليا المفتوحة 2019، من منافستها التي تفوقت عليها في دورة ميامي الشهر الماضي، وستلتقي الكرواتية دونا فيكيتش في الدور المقبل.

ونجحت أوساكا في كسر إرسال التايوانية ثلاث مرات لتحقق فوزها الثاني عليها في ثلاث مواجهات جمعت بينهما منذ مطلع العام الحالي، بعدما تغلبت عليها أيضا في طريقها لقب بطولة أستراليا في يناير.

وأقرت أوساكا بصعوبة مواجهة هسيه بقولها "إنها منافسة معقدة، لا يمكن معرفة ما تقوم به".

وضمنت أوساكا بالتالي من خلال فوزها، البقاء في المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات لأسبوع إضافي على الأقل علما بأنها تتقدم بفارق 185 عن منافستها المباشرة الرومانية سيمونا هاليب التي انسحبت من هذه الدورة لإصابة في وركها.

وكانت أوساكا خرجت عند الحاجز الأول في الدورات الثلاث الأخيرة التي خاضتها قبل مشاركتها في دورة شتوتغارت. وأوضحت "بكل تأكيد، وضعت الكثير من الضغوط على كاهلي ووجدت صعوبة في التعامل مع هذه الوضعية في دورات عدة في البداية، لكني أستمتع الآن".