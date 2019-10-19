بنسيتش آخر المتأهلات إلى بطولة الماسترز الختامية

وانتزعت السويسرية البالغة من العمر 22 عاما، البطاقة الأخيرة للبطولة التي تستضيفها مدينة شينزين الصينية بين 27 تشرين الأول/أكتوبر والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، بفوزها على الفرنسية 6-3 و6-4.

وكانت بنسيتش تحتاج إلى بلوغ النهائي لتنتزع البطاقة الأخيرة على حساب الهولندية كيكي برتنز. وانضمت بنسيتش التي ستخوض البطولة الختامية للمرة الأولى في مسيرتها، الى كل من الأسترالية آشلي بارتي، التشيكية كارولينا بليسكوفا، اليابانية ناومي أوساكا، الرومانية سيمونا هاليب، الكندية بيانكا أندرييسكو، التشيكية بترا كفيتوفا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.