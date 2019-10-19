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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

بنسيتش آخر المتأهلات إلى بطولة الماسترز الختامية

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باتت السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة عاشرة عالميا، آخر المتأهلات إلى بطولة الماسترز الختامية لموسم اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، ببلوغها نهائي دورة موسكو على حساب الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

Reuters

وانتزعت السويسرية البالغة من العمر 22 عاما، البطاقة الأخيرة للبطولة التي تستضيفها مدينة شينزين الصينية بين 27 تشرين الأول/أكتوبر والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، بفوزها على الفرنسية 6-3 و6-4.

وكانت بنسيتش تحتاج إلى بلوغ النهائي لتنتزع البطاقة الأخيرة على حساب الهولندية كيكي برتنز. وانضمت بنسيتش التي ستخوض البطولة الختامية للمرة الأولى في مسيرتها، الى كل من الأسترالية آشلي بارتي، التشيكية كارولينا بليسكوفا، اليابانية ناومي أوساكا، الرومانية سيمونا هاليب، الكندية بيانكا أندرييسكو، التشيكية بترا كفيتوفا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

 

بيليندا بنسيتش
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