بارتي إلى نهائي دورة برمنغهام



أصبحت الأسترالية أشلي بارتي على بعد فوز واحد من تصدر تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات بداية الأسبوع المقبل، بعد بلوغها نهائي دورة برمنغهام الإنكليزية في كرة المضرب إثر فوزها على التشيكية باربورا ستريتسوفا 6-4 و6-4 السبت في نصف النهائي.

وكانت بارتي، المتوّجة بلقب رولان غاروس على الأراضي الترابية في 8 حزيران/يونيو الحالي، قد استفادت من خروج اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى من الدور الثاني.

وجاء فوز بارتي (23 عاماً) المصنفة ثانية سهلاً لتحقق فوزها الحادي عشر توالياً، وضربت 11 إرسالاً ساحقاً "ايس" خلال المباراة.

وفي نهائي البطولة المقامة على أراض عشبية، تلتقي بارتي الفائزة من مباراة الألمانية يوليا غورغيس والكرواتية مارتيتش.

