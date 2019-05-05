انطلاقة قوية لأوساكا في دورة مدريد

وتخوض بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2018 وأستراليا المفتوحة لعام 2019 غمار دورة مدريد للمرة الثالثة في مسيرتها الشابة، بعد 2016 حين خرجت من التصفيات والعام الماضي حين انتهى مشوارها عند الدور الأول على يد الصينية شواي جانغ.

وأعربت اليابانية عن سعادتها بالقول "بالنسبة لي، أنا سعيدة وحسب لتمكني من التأهل. أنا أكون متوترة عادة في الدور الأول، وأن تكون منافستي شيبولوكوفا، فذلك جعل الأمور أصعب علي، لاسيما على الأرض الترابية".

واحتاجت أوساكا إلى ساعة و55 دقيقة لكي تحسم مواجهتها مع السلوفاكية وتحقق فوزها الثالث عليها من أصل ثلاث مواجهات دون أن تخسر أمامها أي مجموعة.

وتلتقي أوساكا في الدور الثاني الإسبانية المشاركة ببطاقة دعوة سارا سوريبيس التي تغلبت على مواطنتها لارا أروابارينا 6-4 و3-6 و6-1.

وبدورها لم تجد الرومانية سيمونا هاليب الثالثة أي صعوبة لتخطي عقبة الروسية مارغاريتا غاسباريان 6-صفر و6-4، فيما خرجت الإسبانية غاربيني موغوروتسا من الدور الأول بخسارتها أمام الكرواتية بترا ماتريتش 5-7 و6-7 (2-7).

في أبرز المباريات الأخرى عند السيدات، تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر الرابعة والتشيكية كارولينا بليشكوفا الخامسة والأميركية سلون ستيفنز الثامنة على حساب الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-3 و6-2 والأوكرانية دايانا ياستريمسكا 5-7 و7-6 (7-5) و6-3، والسلوفينية بولونا هيرتسوغ 6-2 و7-6 (7-4) توالياً.

