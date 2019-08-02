أزارينكا تغادر منافسات بطولة "سان خوسيه"



وارتكبت أزارينكا، التي خرجت من الدور الثالث في ويمبلدون الشهر الماضية، سبعة أخطاء مزدوجة وخسرت إرسالها خمس مرات في المباراة أمام المصنفة الخامسة في البطولة.

وتحسن أداء أزارينكا في المجموعة الثانية وتقدمت 2-صفر لكن الكرواتية فيكيتش البالغ عمرها 23 عاما عثرت على إيقاعها لتحقق الفوز وتصعد لمواجهة كريستي أهن في دور الثمانية.

وبلغت أهن دور الثمانية بعد فوزها بسبع فرص لكسر الإرسال لتتغلب على البلجيكية إيليز ميرتنز المصنفة الثالثة بنتيجة 6-3 و6-3.

وانتصرت الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة البالغ عمرها 17 عاما على مواطنتها ماديسون برينغل بنتيجة 6-2 و6-2 لتصعد لمواجهة الصينية سايساي تشانغ التي فازت على دانييل كولينز 6-2 و6-صفر.



