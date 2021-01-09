اللاعبة الروسية المصنفة ُ في المرتبة 292 عالميا تمكنت من الفوز في المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين، قبل أن تودعَ بليشكوفا المصنفة ُ السادسة عالمياً والثالثة في البطولة المنافسات بخسارتها المجموعة َ الثانية بأربعة أشواط لستة.

من جانبها تغلبت الكازاخية إيلينا ريباكينا على الصينية تشي يو وانغ بمجموعتين دون مقابل.

ريباكينا نجحت في الفوز في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، ورغم محاولات اللاعبة الصينية للعودة في الثانية إلا أن ريباكينا عادت لتفوز بها وبذات النتيجة أيضا بستة لأربعة، لتعبر إلى دور الستة عشر.

