البولندية لم تجد أيّ َ صعوبةٍ في حسم المباراة، بعد أن فازت بالمجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لواحد، وكررت تفوّقها في الثانية لتظفر بها بستة أشواط دون رد.

كما تخطت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا عقبة الرومانية سورانا كريستيّا بفوزها عليها بمجموعتين مقابل واحدة.

سورانا تقدمت في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، ثم فرضت الأوكرانية التعادل على الرومانية في المجموعة الثانية بستةٍ مقابل أربعة أيضاً.

واشتدت الإثارة في المجموعة الفاصلة قبل أن تحسمها سفيتولينا لصالحها بشوط كسر التعادل سبعة لستة، لتعبر نحو الدور الموالي حيث ستلاقي الأمريكية جيسيكا بيغولا.

هذا وودعت التشيكية بيترا كفيتوفا البطولة، بخسارتها أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين دون رد، لقاء اللاعبتين امتاز بالندية، واستطاعت أزارينكا فرضَ إيقاعها لتنهي المجموعة الأولى لمصلحتها بسبعة أشواط مقابل خمسة.

وعلى الرغم من محاولات كفيتوفا المصنفة الحادية عشرة عالمياً للعودة في اللقاء، إلا أن البيلاروسية أكدت تفوقها بحسمها المجموعة الثانية بستة لأربعة، لتعبر نحو ثمن النهائي حيث ستلاقي مواطنتها ألياكساندرا ساسنوفيتش.

وكانت ساسنوفيتش قد حجزت مقعدها في الدور ثمن النهائي بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين دون مقابل.

هاليب حاولت مجاراة إيقاع ساسنوفيتش في المجموعة الأولى، لكن الأخيرة حسمتها بسبعة أشواط لخمسة، وواصلت البيلاروسية تقدمها في الثانية لتنهيها بستة أشواط لأربعة.

فيرنانديز بصعوبة إلى الدور الرابع

وحجزت الكندية ليلى فيرنانديز مقعدها في الدور الرابع بفوز صعب على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا بمجموعتين لواحدة.

وبعد منافسة قوية آلت نتيجة المجموعة الأولى لبافليوتشينكوفا بسبعة أشواط مقابل خمسة، لتعود وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة فيرنانديز وتفرض التعادل على منافستها بحسمها المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة، قبل أن تؤكد الكندية أحقيتها في العبور للدور الموالي بفوزها في المجموعة الثالثة بستة لأربعة، ضاربة موعداً مع الأمريكية شيلبي رودجرز.



