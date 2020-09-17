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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولات المحترفات الدولية

كوزنتسوفا تعود من بعيد وتبلغ الدوري الثالث في روما

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عوّضت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا (38 عالمياً) تأخرها بمجموعة لتبلغ الدور الثالث في بطولة روما للتنس، على حساب الإستونية أنيت كونتافيت (21 عالمياً) بصعوبة وبنتيجة 6-4، 5-7 و3-6 في ساعتين و48 دقيقة.

AFP

وثأرت الروسية وصيفة دورة روما في مناسبتين من منافستها التي أقصتها في الدور الثاني عام 2018 في اللقاء الوحيد الذي جمعهما سابقا.

وضربت كوزنتسوفا موعداً مع الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة في الدورة في الدور المقبل.

كما حقفت الإسبانية غاريبيني موغوروسا فوزاً صعباً على الأميركية كوكو غوف بنتبجة 7-6 (7-3)، 3-6 و6-3.

وتلتقي الإسبانية المصنفة تاسعة في الدورة وحاملة لقب دورتين في البطولات الكبرى مع الرومانية ايرينا-كاميليا بيغو أو المصنفة سابعة في روما البريطانية جوهانا كونتا.

وبلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا وصيفة رولان غاروس العام الفائت الدور الثالث بفوزها على الهولندية ارانتشا روس 6-3 و6-3، إضافة إلى الروسية داريا كاساتكينا التي تفوقت على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3. 
 

سفيتلانا كوزنتسوفا دورة روما للتنس آنيت كونتافيت
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