كوزنتسوفا تعود من بعيد وتبلغ الدوري الثالث في روما

وثأرت الروسية وصيفة دورة روما في مناسبتين من منافستها التي أقصتها في الدور الثاني عام 2018 في اللقاء الوحيد الذي جمعهما سابقا.

وضربت كوزنتسوفا موعداً مع الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة في الدورة في الدور المقبل.

كما حقفت الإسبانية غاريبيني موغوروسا فوزاً صعباً على الأميركية كوكو غوف بنتبجة 7-6 (7-3)، 3-6 و6-3.

وتلتقي الإسبانية المصنفة تاسعة في الدورة وحاملة لقب دورتين في البطولات الكبرى مع الرومانية ايرينا-كاميليا بيغو أو المصنفة سابعة في روما البريطانية جوهانا كونتا.

وبلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا وصيفة رولان غاروس العام الفائت الدور الثالث بفوزها على الهولندية ارانتشا روس 6-3 و6-3، إضافة إلى الروسية داريا كاساتكينا التي تفوقت على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3.

