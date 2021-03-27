بارتي إلى الدور الرابع في بطولة ميامي

وتفوقت بارتي على أوستابنكو المصنفة 54 عالميًا 6-3، 6-2 لتضرب موعدًا مثيرًا مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا او الألمانية أنجيليك كيربر في الدور الرابع.

وقالت بارتي التي احتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي الدور الثاني: "كنت أكثر صلابة اليوم. شعرت أن أدائي كان أفضل وأنني كنت بحاجة لأكون مستعدة منذ الكرة الأولى".

وتابعت الأسترالية التي استغرقت رحلتها من ملبورن إلى ميامي 50 ساعة "اكتسبت الثقة من كل العمل الذي أقوم به مع فريقي".

وأردفت اللاعبة التي تتصدر التصنيف العالمي منذ 68 أسبوعاً "وصلنا إلى هنا بأمان وتحضرت جيداً والآن نستمتع بأشعة الشمس".

وأهدرت بارتي بطلة رولان غاروس عام 2019 خمس فرص لحسم المجموعة على إرسالها في الشوط الأخير من المجموعة الاولى، قبل أن تحسمها عند الفرصة السادسة بعد 37 دقيقة.

كسرت اوستابنكو المتوجة في فرنسا المفتوحة عام 2017 إرسال بارتي مع انطلاق المجموعة الثانية لتتقدم بشوطين نظيفين قبل أن تستسلم في الستة الأخيرة.

غياب متوقع لهاليب

من جهة أخرى، من غير المتوقع أن تعود هاليب إلى المنافسات قبل "كأس بيلي جين كينغ" المخصصة لمنتخبات السيدات الشهر المقبل والتي كانت تعرف سابقاً تحت مسمى كأس الاتحاد.

وقالت الرومانية في بيان: "أنا آسفة للغاية لأنني مضطرة للانسحاب من فئتي الفردي والزوجي في دورة ميامي المفتوحة، لكن إصابتي لا تسمح لي باللعب هنا كما أرغب".

وتابعت اللاعبة المتوجة بلقبين في بطولات الغراند سلام "أنا حزينة كوني لن أتمكن من الاستمرار. أردت المجيء إلى هنا وتقديم أفضل ما لدي وخوض العديد من المباريات ولكن للأسف لن لأتمكن من ذلك. آمل في أن أعود العام المقبل بصحة جيدة وأقوى".

وكانت هاليب من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب إلى جانب بارتي واليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية التي حققت الشهر الفائت لقبها الرابع في بطولات الغراند سلام بتتويجها في أستراليا المفتوحة.

وتأهلت سيفاتسوفا إلى الدور الرابع حيث ستواجه البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 15 في الدورة وحاملة لقب رولان غاروس أو الكراوتية أنا كونجو المصنفة 338 عالمياً، التي حققت مفاجأة بإقصائها البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة 15 في الدورة وحاملة لقب رولان غاروس 6-4، 2-6، 6-2.

