واستغرق النزال دقيقتان و17 ثانية كانت كافية لوايلدر لارسال بريزيل أرضاً بلكمة قوية بيمناه، محققاً فوزه الحادي والأربعين في مسيرته، والـ 40 بالضربة الفنية القاضية.

والفوز هو الأسرع لوايلدر الذي أثبت علو كعبه كأفضل ملاكم في الوزن الثقيل لا يزال ينافس على الحلبات، وأسكت الانتقادات التي طالته بعد التعادل مع البريطاني تايسون فيوري في كانون الأول/ديسمبر في نيويورك.

ووضع وايلدر الذي وصل الحلبة مطوقاً عنقه بالحزام، مباشرة منافسه في موقف حرج، لكن بريزيل حاول مفاجأته وأزعجه بلكمة من الخلف على الرأس نال عليها إنذارا.

وأدى غيظ بطل العالم الى قيامه بتوجيه لكمات متلاحقة بكلتا يديه لمتحديه فأسقطه أرضا ولم يستطع الأخير بعد ذلك القيام بأي حراك قبل أن ينهض ويترنح لخطوات فأوقف الحكم المباراة.

وصرح وايلدر الذي أثار الجدل قبل المباراة من خلال تمنيه الموت لخصمه والذي يقوم معه خلاف قوي منذ 2017، "كل ما قيل في الأسابيع التي سبقت المباراة قد خرج (اليوم). هناك مزيد من العداوة والحقد بيننا".

واحتفظ وايلدر بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل للمرة التاسعة، وكما كل أساطير رياضة الفن النبيل من أمثال جو فرايزر، محمد علي، مايك تايسون ولينوكس لويس، حاول دفن أدوات الحرب بعد المباراة.

وقال "هذا هو جمال رياضة الملاكمة. لقد قلت له (بعد المباراة) إني احترمه. لقد صفينا حساباتنا على الحلبة والآن يمكننا العبور الى أمور أخرى. للأسف أن لا تمر الأمور كما هي الحال في عالمنا".

وكان المجلس العالمي أنذر وايلدر (33 عاما) بوجوب مواجهة بريزيل الذي تلقى هزيمته الثانية مقابل 20 فوزاً.

ويستطيع ويلدر من الآن فصاعدا التركيز على إجراء مفاوضات لمعركة ثانية مع فوري (27 فوزا وخسارة واحدة) أو للنزال المنتظر جداً ضد البريطاني الآخر أنطوني جوشوا (22 انتصاراً في 22 مباراة) حامل اللقب حسب تصنيفي الجمعية العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال الفائز "ستكون هناك معركة ثانية مع فوري، وكذلك سيقام النزال الذي ينتظره العالم ضد جوشوا. المفاوضات جارية ولا باب موصداً".

وتابع "هناك أناس كثيرون يتحدثون ويفاوضون، لكن هذه المعارك الكبيرة ستقام. يجب أن نعود الى الحلبة لحل خلافاتنا وسنرى ما قد يحصل".

