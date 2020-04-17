مقابلة حصرية مع أمير خان من قبل beIN SPORTS April 17, 2020 20:50 6:53 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 12:11 دقيقة موجز الأخبار 2:23 دقيقة مقابلة حصرية مع رازفان لوتشيسكو 0:42 دقيقة لاعبو ويغان يوافقون على تأجيل نسبة من رواتبهم 3:31 دقيقة مقابلة حصرية مع أسامة الملولي 6:53 دقيقة مقابلة حصرية مع أمير خان 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:42 دقيقة بيليغرينو مدربا جديدا لفيليز الارجنتيني 4:52 دقيقة أندية الدوري الممتاز تلتزم إنهاء الموسم 0:58 دقيقة "كمامات داخل الملعب" آخر صرعات مواجهة كورونا 1:11 دقيقة سيتيين يرى تتويج برشلونة بالليغا "منطقياً".. ولكن؟