باكياو لن يتراجع عن سباق الترشح لرئاسة الفلبين من قبل beIN SPORTS November 23, 2021 18:02 1:46 دقيقة أكد أسطورة الملاكمة الفلبينية ماني باكياو أنه لن يتراجع في سباق الترشح لرئاسة بلاده وذلك من أجل الوصول إلى تغيير حقيقي في الفلبين مضيفاً أنه لن يعود عن قرار اعتزاله لرياضة الملاكمة. مقابلات ماني باكياو -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة نيران بايرن ميونيخ تذيب ثلوج دينامو كييف 3:29 دقيقة مباراة برشلونة (0) وبنفيكا (0) - التغطية الخاصة 0:38 دقيقة الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا 1:46 دقيقة باكياو لن يتراجع عن سباق الترشح لرئاسة الفلبين 0:38 دقيقة الكشف عن تشكيلة المغرب لكأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:26 دقيقة حوار حصري مع المغربي سفيان الكرواني لاعب نيميخن 1:53 دقيقة الكرة الفرنسية تواجه شبح الشغب الجماهيري 0:59 دقيقة تشافي ينفي رغبة برشلونة في التعاقد مع بونجاح 2:05 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الثلاثاء في الـ"NBA" 3:05 دقيقة ليل يرفع شعار الفوز أمام ريد بول سالزبورغ