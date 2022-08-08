السوري محمد بكداش يتألق في سماء عالم الملاكمة من قبل beIN SPORTS August 8, 2022 15:07 2:50 دقيقة نسلط الضوء على قصة السوري محمد بكداش الذي انتقل إلى هناك كلاجئ، ليتألق بعد ذلك في حلباتِ الملاكمة محرزاً العديد من الألقاب. الملاكمة ألمانيا محمد بكداش -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة برشلونة يطلب من دي يونغ تعديل عقده (صحيفة) 0:42 دقيقة الصحافة الإنكليزية تؤكد اهتمام يونايتد برابيو 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي - أفضل 5 أهداف 0:40 دقيقة راين غيغز يمثل أمام القضاء البريطاني 1:06 دقيقة أنس جابر: بطولة ويمبلدون كانت رائعة 2:50 دقيقة السوري محمد بكداش يتألق في سماء عالم الملاكمة 2:27 دقيقة منظومة التحكيم في مصر تستعين بخبير أجنبي 0:44 دقيقة beIN SPORTS تتعاقد مع ياسر القحطاني 0:50 دقيقة تين هاغ: "من المبكر الحكم على الفريق" 0:41 دقيقة دورة واشنطن: كيريوس يحرز لقبه الأوّل منذ 3 أعوام