اشتباك بالأيدي في المؤتمر الصحافي لنزال كانيلو ألفاريز وكايليب بلانت من قبل beIN SPORTS September 22, 2021 15:31 0:40 دقيقة تحول المؤتمر الصحافي الترويجي لنزال الملاكمة المرتقب بين كانيلو ألفاريز وكايليب بلانت إلى معركة كلامية واشتباك بالأيدي، وسط دهشة الحضور ومحاولات حاشية الطرفين للتدخل وإيقاف القتال. تقارير إخبارية الملاكمة سول كانيلو ألفاريز كايليب بلانت -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة رونالدو يتصدر اللاعبين الأعلى أجراً وصلاح خامساً 0:48 دقيقة وست هام يونايتد يعلن رحيل النيوزيلندي وينستون ريد 0:40 دقيقة اشتباك بالأيدي في مؤتمر ألفاريز وبلانت 0:43 دقيقة إيتو يترشّح لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم 0:52 دقيقة إيقاف جواو فيليش مباراتين 0:55 دقيقة برشلونة يختتم تحضيراته لموقعة قادش 2:35 دقيقة أدفاني يجمع بين لقبي آسيا والعالم في موسم واحد 0:55 دقيقة ليفربول يعتزم زيادة السعة الاستيعابية لملعب أنفيلد 1:46 دقيقة مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لكأس أمير دولة قطر 3:05 دقيقة مباراة ريال مدريد ومايوركا - التغطية الخاصة