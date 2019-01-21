مخاوف من انتهاء مسيرة باكياو (تقارير)

وذكرت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر محيطة بالملاكم البالغ 40 عاما، أنه من المقرر عودة الأخير الى بلاده الاثنين للتشاور مع أحد الأخصائيين، بعدما أقر باكياو لأصدقائه إثر المباراة بأنه فقد جزءا من بصره في عينه اليسرى.

ويتخوف معسكر باكياو أن يعاني الملاكم من انفصال الشبكية، ما قد يهدد مسيرته ويحرمه من تحقيق رغبة الانتقام من غريمه الأميركي فلويد مايويذر.

لكن هناك مصدر آخر مقرب من الملاكم تحدث عن إصابة بسيطة، عن خدش في القرنية حصل خلال تلامس مع الشريط المستخدم لربط قفازات برونر، وهي اصابة عانى منها الفليبيني في مواجهات سابقة.

واشتكى باكياو، العائد الى حلبات الملاكمة بعد ابتعاده عنها نتيجة انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ الفليبيني عام 2016، صباح الأحد من ألم وفقدان البصر في عينه اليسرى، وفقا لصحيفة "نيويورك دايلي نيوز".

والفليبيني الذي حقق 61 فوزا (39 بالضربة القاضية) مقابل 7 خسائر وتعادلين، كان يأمل بفوزه على برونر، أن يغري مايويذر للعودة عن تعاقده ما سيسمح له بتحقيق ثأره من الأميركي الذي هزمه في منازلة القرن عام 2015.