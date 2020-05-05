تايسون يفكر في العودة للملاكمة!

استقبل عشاق الملاكمة قرار مايك تايسون العودة إلى التدريبات بحماس بالغ بعدما كشف مقطع فيديو أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل (53 عاما) لا يزال يملك سرعة كبيرة ولكمات قوية مع تفكيره في خوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية.

وقال تايسون إنه قد يعود إلى الحلبات لجمع أموال للمؤسسات الخيرية ونشر مقطع فيديو لتدريباته على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بأكثر من تسعة ملايين مشاهدة.

وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكي، والذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، يتدرب بقوة مع مدربه رفائيل كورديرو.

وقال تايسون على انستغرام” أتدرب بقوة للعودة إلى الحلبات. أرغب في المشاركة في بعض النزالات الاستعراضية.

” أرغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية واستعادة لياقتي للمشاركة في نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية “.

وقال كورديرو” لم أكن أتوقع مشاهدة مايك في هذه الحالة بعد عشر سنوات من التوقف عن التدريبات. شاهدت رجلا يملك سرعة وقوة ملاكمين في 21 أو 22 من عمرهم“.

واعتزل تايسون بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد في 2005 لكن بعد أكثر من عقد أثار احتمال عودته حماس الجماهير.

وقال بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف على مواقع التواصل بعد مشاهدة الفيديو” لا أصدق نفسي. إنه في مستوى آخر“.

وإذا عاد تايسون إلى الحلبة فإنه سيسير على خطى فلويد مايويذر وماني باكياو في العودة من الاعتزال للمشاركة في نزالات استعراضية.

وقال جورج فورمان بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إن تايسون قدم كل ما عنده بالفعل للرياضة ولا يحتاج للمزيد.

وأضاف لموقع وورلد بوكسينج نيوز” قدم تايسون ما يكفي من الأشياء الرائعة للملاكمة ولا يحتاج للمزيد. دخل قاعة المشاهير في الرياضة وكان ملاكما لا يشق له غبار“.

وأصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور بعد فوزه على تريفور بربيك في عام 1986 وعمره 20 عاما. وفاز في 50 من 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.