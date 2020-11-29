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الدوري الإسباني
الملاكمة

تايسون يعود ويتألق ولكنه لا يفوز

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أظهر الملاكم الأميركي المعتزل مايك تايسون بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل أنه لا يزال يتمتع بقوة كبيرة عندما عاد إلى الحلبة بعد طول انتظار وتفوق تماماً على منافسه روي جونز في مباراة استعراضية جمعت بينهما في لوس انجليس الليلة الماضية لكنها بعكس كل التوقعات انتهت بالتعادل.

AFP

واستمرت المباراة ثماني جولات بين الملاكمين دون وجود أي حكام خارج الحلبة لتسجيل النقاط لكن مجلس الملاكمة العالمية طلب من بعض الحكام تسجيل النقاط عن بعد.

ويزيد عمر المنافسين الأميريكيين في هذه المباراة عن 50 عاماً.  

وقال تايسون (54 عاما) بعد المواجهة "أنا سعيد بهذا الأداء وبالاستمرار في هذا النشاط والمضي قدماً".  

وكانت آخر مباراة على مستوى الاحتراف خاضها تايسون قبل 15 عاماً وخسر فيها أمام الإيرلندي كيفن مكبرايد لكنه سيطر تماما في مواجهة جونز (51 عاماً).  

وتعانق الملاكمان في نهاية المباراة.  

وأضاف تايسون "هذه أكثر من مجرد مباراة.. نحن نهتم بالأمور الإنسانية ونساعد الناس".  

الملاكمة مايك تايسون
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