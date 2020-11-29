تايسون يعود ويتألق ولكنه لا يفوز

واستمرت المباراة ثماني جولات بين الملاكمين دون وجود أي حكام خارج الحلبة لتسجيل النقاط لكن مجلس الملاكمة العالمية طلب من بعض الحكام تسجيل النقاط عن بعد.

ويزيد عمر المنافسين الأميريكيين في هذه المباراة عن 50 عاماً.

وقال تايسون (54 عاما) بعد المواجهة "أنا سعيد بهذا الأداء وبالاستمرار في هذا النشاط والمضي قدماً".

وكانت آخر مباراة على مستوى الاحتراف خاضها تايسون قبل 15 عاماً وخسر فيها أمام الإيرلندي كيفن مكبرايد لكنه سيطر تماما في مواجهة جونز (51 عاماً).

وتعانق الملاكمان في نهاية المباراة.

وأضاف تايسون "هذه أكثر من مجرد مباراة.. نحن نهتم بالأمور الإنسانية ونساعد الناس".