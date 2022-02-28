وحظيت بعثة الريان باستقبال رسمي لدى وصولها إلى مطارِ حمد الدولي بعد تحقيقها لقب البطولة العربية للكرة الطائرة التي استضافتها تونس.

وكان الريان حقق الفوزَ في النهائي على دار كليب البحريني بثلاثةِ أشواطٍ دون رد متوجاً باللقبِ للمرةِ الثالثة في تاريخه.

