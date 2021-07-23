ويتعلق الأمر بثلاثة رياضيين وعشرةِ أفرادٍ على صلةٍ بالأولمبياد، إضافةً إلى ثلاثةٍ من العاملين في المجال الطبي والعديد من المقاولين المرتبطين بالحدث.

وبهذا يتجاوز عدد حالات الإصابة المصرَح بها حتى حدود اليوم الجمعة حاجز الـ100 ليصل إلى 109 حالات.

