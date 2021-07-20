وقال "نولي": " أشعر على ما يرام، تدربت على نحو جيد. أمتلك الحافز لتقديم أفضل ما لدي خلال مباريات التنس".

وأضاف: "على الرغم من انسحاب بعض الأسماء الكبيرة من أولمبياد طوكيو، لا يزال هناك الكثير من اللاعبين المهمين المشاركين على غرار ميدفيديف وتسيتسيباس وزفيريف. إنهم منافسون أقوياء. لكن المسابقة طويلة، ومن الممكن أن يحصل فيها أي شيء.

وختم حديثه بالقول: " أتطلع للظفر بالميدالية الذهبية. هذا ليس سراً. إنه طموح كبير. حتى قبل بداية الموسم، وضعت نصب عيني أربع بطولات كبرى والألعاب الأولمبية. تبدو الروزنامة مزدحمة قليلاً إذا ما وضعنا بعين الاعتبار قرب البطولات الكبرى من الألعاب الأولمبية. لكني استعديت على نحو جيد قبل أشهر من بداية الألعاب الأولمبية. فزت بالعديد من المباريات، ما عزز الثقة بنفسي، ومنحني جرعة جديدة من النشاط".

