تجسد الحلقات الأولمبية الخمس، التي صممها البارون الفرنسي ببير دو كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية "تأكيداً لروح الأخوة بين الشعوب في كل القارات"، وتأتي كلمة "معاً" التي أُضيفت عام 2021 إلى شعار "أسرع، أعلى، أقوى" مغلفةً كل هذا الصراع في مختلف المسابقات بقيم وروح المُشاركة.

ولعل الطريقة التي فاز بها البطل القطري معتز برشم وشريكه في ذهبية الوثب العالي الإيطالي جانماركو تامبيري في أولمبياد طوكيو 2021 هي أفضل تجسيد للأخوة ولكلمة "معاً".

وتعادل كل من برشم و تامبيري بتحقيق ارتفاع 2.37، ثم تعادلا حتى في عدم اجتياز عارضة 2.39 بثلاث محاولات غير ناجحة لكل منهما.

وعندما أخبر الحكم اللاعبَين بأنه يمكنهما الاستمرار بالقفز لفض التعادل سأل معتز: "هل بإمكاننا الفوز معاً بالذهب".



فقال الحكم: "نعم لو قررتما معاً ذلك" مباشرةً احتفل اللاعبان بفوزهما بالميدالية الذهبية.

وبدا أنا معتز الذي حقق برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016 وتطلع وعمل بجد كبير لهذه الذهبية هو من يقود هذا الحوار السريع ويتخذ القرار بأجزاء من الثانية رغم أن الأعصاب مشدودة للغاية في واحدة من أهم اللحظات في مسيرة الرياضي.

بإحرازه ثالث ميدالية أولمبية، أصبح برشم ثاني رياضي يحقق هذا الرقم في الوثب العالي بعد السويدي باتريك سيوبرغ (فضية وبرونزيتان). كما أصبح برشم أول رياضي آسيوي يحرز ثلاث ميداليات أولمبية في ألعاب القوى.

ولقيت الروح الرياضية التي ظهرت بين اللاعبين إشادة عالمية كبيرة وقد قال برشم مبتسماً بعد المنافسة "اتفقنا أن يحصل الفائز على دعوة للعشاء من قبل الخاسر. أما الآن، سيدفع كل منا تكلفة العشاء".



وأوضح لوكالة فرانس برس أنه قرر التشارك "لأنني لا أريد المخاطرة، لو كانت بطولة عادية ربما، لكن في الأولمبياد غير واردة".

كيف تقاسم القطري 🇶🇦 معتز برشم الذهبية مع

الإيطالي 🇮🇹 جيانماركو تامبيري؟



برشم ونامبيري يدخلان التاريخ ليس فقط من أجل الذهبية

بل لأنها المرة الأولى في تاريخ مسابقة الوثب العالي يتشارك فيها بطلان على الذهب 🥇👏💪#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics | #Gold pic.twitter.com/VBGphZcQmU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 1, 2021



وتابع القطري "إذا كان هذا حلماً لا أريد أن أصحو منه، عانينا من كوفيد والاصابات، والآن نتشارك هذا اللقب ونستحقه بعد كل ما مررنا به".



صداقة راسخة

وكان تامبيري (29 عاماً) الذي أصبح أول إيطالي يحرز ذهبية في ألعاب القوى منذ 2008، قد كتب قبل أعوام عن الروح الرياضية في رياضة الوثب العالي: "كثير من الناس لا يدركون أننا قريبون حقًا من بعضنا البعض في الوثب العالي".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الصور عندما كُسرت كاحلي في موناكو في عام 2016، سترى كيف جاء الجميع على الفور لمواساتي، ما زلت عندما أنظر إلى الفيديو في ذلك اليوم أشعر كم كان الأمر مدهشاً، لقد كنت خصمهم في الرياضة لكنني صديق لهم أيضاً".

هذه الإصابة كان لها أثر كبير في مسيرة الإيطالي وليس أدل على ذلك سوى أنه حمل جبيرته معه إلى طوكيو وكأنه يقول إن الميداليات تستحق كل ذلك الألم.

ومعتز البطل الآخر يعرف تماماً ماذا يعني أن يصاب الرياضي الأولمبي في عز تحضيره للبطولات ففي لقاء غيولاي المجري الشهير انطلق الصقر القطري محاولاً الارتفاع فوق عارضة 2.46، لكنه تعرّض لإصابة خطيرة بقطع في أربطة الكاحل خضع بعدها لعملية جراحية كانت ستبعده من ثلاثة إلى أربعة أشهر عن الملاعب، لكن الاصابة تفاقمت ولم يعد سوى في نيسان/أبريل 2019، أي قبل 6 أشهر من موعد بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة.

انتشال من اليأس

ويضيف البطل الإيطالي عن طبيعة صداقته المميزة مع معتز فيكتب: "مع معتز على وجه الخصوص قمت ببناء علاقة رائعة. أتذكر، لقد ذهبت من أوسترافا إلى باريس، وكان أدائي سيئًا في باريس، لم أتمكن حتى من تحقيق ارتفاع الافتتاح.

كنت أشعر بالإحباط، لأنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأعود إلى الشكل الذي كنت عليه في عام 2016.

كان لاعبو القفز الآخرون يأتون إليّ بعد ذلك، لكنني لم أرغب في التحدث إلى أحد. ذهبت مباشرة إلى غرفتي.

وفي اليوم التالي، طرق معتز باب غرفتي ولم يرحل. في البداية كنت أريده فقط أن يغادر. أصرّ وراح يصرخ: "جيمبو. جيمبو، من فضلك أريد التحدث إليك". لذا استسلمت وسمحت له بالدخول.

تحدثنا. بكيت أمامه. حاول تهدئتي، وأخبرني بما سيقوله وقال لي: "لا تحاول التسرع "لقد تعرضت لإصابة كبيرة، لقد عدت بالفعل إلى الدوري الماسي. لا أحد يتوقع ذلك. ولكن الآن عليك أن تأخذ وقتك، فلا تتوقع الكثير من نفسك في وقت مبكر جدًا. فقط انظر ماذا سيحدث ".

أهم شيء ساعدني في إدراكه هو أنه كان علي أن أفعل ذلك لنفسي، وليس من أجل الآخرين.

وهذا ما قاله لي معتز: "لا تقفز من أجلهم ، عليك أن تقفز من أجل نفسك، أنت تفعل الكثير. أعلم أنك تعمل بجد كل يوم، لكن ليس من السهل العودة من إصابة كهذه".

بعد ما حدث في باريس حيث ارتكبت ثلاثة أخطاء، ذهبت في نزهة طويلة إلى الملعب. عندما وصلت إلى هناك، أخرجت هاتفي وتحققت من مكان وجود منافسة أخرى في الأيام المقبلة ضمن الوثب العالي للرجال.

لقد وجدت هذه المسابقة بالقرب من بودابست واتصلت بمدير اللقاء وتوسلت إليه: "من فضلك، دعني أتنافس. أعلم أنه بعد غد، لكن عليك السماح لي بالدخول". أخبرته من أكون وقلت: "أنا حقًا في حاجة إليها، الرجاء مساعدتي". وقال إنه سيبذل قصارى جهده لمساعدتي وشكرته وقلت له: "أنا حقًا لا أريد أي شيء في المقابل، لا أريد المال، حتى لو قفزت 2.40م، لست مضطرًا لذلك أعطني أي شيء. فقط أعطني غرفة، مربع واحد، لن أطلب أي شيء آخر ".

وضعت الهاتف وبدأت في البحث عن الرحلات الجوية. لقد رتبت كل شيء بنفسي، وحجزت الرحلة. لم أتحدث مع أي شخص، عدت مباشرة إلى الغرفة.

اتصل بي مرة أخرى وقال: "حسنًا ، أنت موجود". شكرته وقلت: يجب أن أطلب منك خدمة أخرى. لا تخبر أحداً. لا تضعني في قوائم البداية. سوف يرونني في المنافسة مباشرةً". قال: "حسنًا ، سأضع اسمك قبل 24 ساعة عندما يتعين علينا نشر الأسماء".

في اليوم التالي كان من المفترض أن أعود إلى إيطاليا، لكنني لم أستقل الرحلة. لا أحد يعرف أين كنت، أبي، أمي، أصدقائي، لم يعرف أحد. لقد أغلقت هاتفي، ولم أتحدث إلى أي شخص لمدة ثلاثة أيام.

الشخصان الوحيدان اللذان تحدثا معي هما مدير الاجتماع ومعتز في تلك الغرفة لأنه لم يتركني وشأني حتى أسمح له بالدخول.

ذهبت إلى بودابست وقمت بمسابقة رائعة، لم يكن أحد يعلم أنني كنت هناك، لأنني لم أرغب في القفز من أجل أي شخص. كنت أرغب في القفز لنفسي. كنت هناك، أنا فقط، أركز وقد قفزت لـ 2.28 متر. كانت أفضل مسابقة لي في العام منذ ذلك الحين تغير شيء ما بداخلي، عدت للوثب العالي...عدت للحياة.