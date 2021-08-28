أحرزت مصر فضّيتين في منافسات رفع الأثقال حيث حلّ حامل الرقم القياسي في وزن أقل من تسعة وخمسين كيلوغراما شريف عثمان في المركز الثاني بعد أن رفع مائة وسبعة وثمانين كيلوغراما فيما نالت مواطنته رحاب أحمد، فضّية وزن أقلّ من خمسين كيلوغراما بعد أن رفعت مائة وعشرين كيلوغراما.

